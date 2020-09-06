Элбон объяснил неудачную гонку контактом с Гасли на старте

Если для AlphaTauri гонка в Монце завершилась невероятным триумфом Пьера Гасли, то формально «старшая» команда Red Bull не смогла заработать в воскресенье ни одного очка.

Макс Ферстапен сошел из-за проблем с машиной и утратил вторую строчку в общем зачете, а Алекс Элбон финишировал 15-м и предпоследним.

Уже на старте он откатился вниз после контакта с будущим победителем Гасли, после чего не был заметен до самого финиша.

«Не знаю точно, сколько мы теряли [из-за повреждения машины], – объяснил Алекс после финиша в интервью Sky Sports. – Но я сразу предупредил ребят, что впереди долгая гонка, а у меня вообще нет сцепления

Мы совершенно точно получили какие-то повреждения, команда сможет точнее рассказать об этом. Я же могу признаться, что гонка не доставила никакого удовольствия».

Он добавил, что 15-й итоговый результат не отражает реальной силы Red Bull: «Совершенно точно, нет. Но весь уик-энд складывался для нас сложно, и даже без такого развития событий сражаться было бы непросто.

Так что день оказался трудным для нас и куда более успешным для AlphaTauri. Потому им мои поздравления, а нам надо концентрироваться на подготовке к Муджелло».

Ферстаппен, который после старта оказался седьмым, добавил, что не мог отыгрывать позиции, если соперник впереди тоже имел возможность задействовать подвижное заднее крыло.

«Старт получился плохим, а потом я застрял в «поезде DRS», – объяснил голландец. – Ты не можешь обогнать и вынужден просто следовать за машиной впереди. В целом это было неплохо, но проваленный старт полностью испортил нам гонку.

А сразу после красного флага и возобновления борьбы у нас начались проблемы с мотором.

Пока точно неясно, в чем именно дело. Мы попробовали что-то исправить, включая разные режимы, но ничего не помогало. Так что было лучше прекратить гонку».