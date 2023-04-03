Элбон объяснил, что привело к его аварии в Мельбурне
Гонщик Williams занимал на первых кругах отличное шестое место, однако сохранить его не смог
Воспользовавшись борьбой соперников, в первых же поворотах Гран При Австралии Алекс Элбон отыграл две позиции – на решетке он был восьмым, и первый круг закончил уже шестым.
Гонщик Williams поддерживал хороший темп, не давая преследующему его Лэнсу Строллу возможности для атаки – пока на седьмом круге не допустил ошибку на выходе из шестого поворота. Синяя машина пролетела через гравий и врезалась в барьер.
Объясняя, как так получилось, Элбон признал, что перегрел шины, которым в результате не хватило сцепления с трассой.
«Я уже посмотрел данные, и в них есть кое-что странное, – рассказал англо-тайский пилот на медиа-брифинге. – В том повороте я был даже медленнее, чем кругом раньше.
При этом предыдущий, пятый, я проехал быстрее и больше использовал там поребрик. Думаю, это привело к скачку температуры в шинах с левой стороны.
Так что в шестом повороте задняя левая шина оказалась перегрета – и этого хватило [для потери сцепления]. Это показывает, на каком пределе мы пилотируем».
Главный гоночный инженер Williams Дэйв Робсон добавил: «Гонка могла получиться примечательной, но мы упустили свой шанс. Алекс сделал следующий шаг после отличной квалификации и отыграл на старте несколько позиций. Все складывалось хорошо и обещало уверенный финиш в десятке.
К сожалению, он задел поребрик в пятом повороте на высокой скорости, машину чуть дернуло, а температура резины резко подскочила. Из-за этого в следующем повороте он потерял контроль над ней».
Сам пилот сказал, что не не собирается искать виновных.
«Это я виноват, – отметил он. – И я зол на себя. Все это очень расстраивает. И в особенности мне обидно за команду. Я чувствую, что подвел их.
Машина ехала очень здорово, и когда я смотрю на итоговые результаты и количество тех, кто не финишировал – то понимаю, сколько очков мы имели шанс заработать».
Стролл, который на первых кругах преследовал Элбона, в итоге финишировал на четвертой позиции.
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