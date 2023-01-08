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После трех сезонов подряд в самом конце пелотона Williams добилась прогресса в 2021-м, финишировав в Кубке конструкторов на восьмой позиции. Потому после смены регламента и инвестиций от новых владельцев от команды ожидали еще одного шага вперед.

Однако в сезолне-2022 она вновь тала главным аутсайдером, заработав всего восемь очков – вчетверо меньше, чем у ближайших соперников. Лучшим результатом в гонках стали три финиша на девятом месте.

Как рассказал Алекс Элбон, машина FW44 сильно теряла из-за большой чувствительности к аэродинамическим настройкам. Рассчитывать на хороший темп можно было только в очень узком диапазоне регулировок.

«Сложность была в том, что машина могла ехать намного быстрее, – объяснил Элбон в интервью Motorsport.com. – Но для этого нам был нужен абсолютно верный баланс.

На отдельных трассах мы чувствовали себя связанными по рукам и ногам. Например, такой картина была в Бразилии и Мексике. Под конец сезона было уже ясно, что именно нужно сделать с машиной, вот только добиться этого не всегда было просто.

Для решения этой задачи требовалась очень точная работа. Но теперь во всех департаментах команды знают, в чем дело, и зимой мы нацелены решить эту задачу».

Алекс Элбон, Williams FW44 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Контракт Элбона с Williams является долгосрочным. Пилот отметил, что в Ф1 это очень позитивный момент, который позволяет не отвлекаться от основных задач.

«Долгое время я занимался прежде всего тем, что пытался выжить в чемпионате, – объяснил 26-летний гонщик. – Эта задача доминировала над остальными.

Теперь, обретя стабильность и гарантии на будущее, я могу изменить приоритеты и задуматься, как помогать команде двигаться вперед. Что я могу сделать? В каком направлении лучше вести доработки машины?

Кроме того, у меня будет новый напарник [Логан Сарджент]. Мне бы хотелось, чтобы мы вместе работали над машиной, но прежде Логану нужно поскорее разобраться с собственным развитием, чтобы давать обратную связь по важным вопросам.

Когда два человека работают над одной задачей, это выстраивает синергию. Если вы вместе движетесь в одном направлении, это всегда очень здорово помогает команде».