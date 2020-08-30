Элбон обвинил выбор шин в шестом месте
Пилот Red Bull провел 33 круга на шинах Medium и остался этим недоволен
Алекс Элбон финишировал шестым на Гран При Бельгии, на последнем круге пропустив вперед Эстебана Окона. Пилот Red Bull так же с трудом смог сдержать Ландо Норриса, обороняя шестую позицию.
Элбон стал единственным, кто провел гонку без шин Hard: на единственном пит-стопе ему поменяли Soft на Medium. По словам Алекса, именно такой выбор резины привел к его потере темпа в конце гонки.
«Думаю, шины Medium были ошибочным выбором, – сказал Элбон Sky Sports. – Честно, я не знаю, но на Soft у меня были хорошие ощущения.
Понятно, мы еще перед гонкой говорили, что Renault будет трудно обогнать. С DRS ты просто едешь в том же темпе, что и они. Так что сложно что-то с ними поделать.
Потом мы перешли на Medium. В целом все было нормально. Но чтобы обгонять, мне надо было изо всех сил атаковать во втором секторе, чтобы не отстать к пятому повороту. Было печально, и шины просто развалились.
Мы сами выбрали такой тип резины, потому что не ждали такой сильной деградации».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бельгии
|Пилоты
|Александр Элбон
|Автор
|Иван Матушкин