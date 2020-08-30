Элбон обвинил выбор шин в шестом месте

Алекс Элбон финишировал шестым на Гран При Бельгии, на последнем круге пропустив вперед Эстебана Окона. Пилот Red Bull так же с трудом смог сдержать Ландо Норриса, обороняя шестую позицию.

Элбон стал единственным, кто провел гонку без шин Hard: на единственном пит-стопе ему поменяли Soft на Medium. По словам Алекса, именно такой выбор резины привел к его потере темпа в конце гонки.

«Думаю, шины Medium были ошибочным выбором, – сказал Элбон Sky Sports. – Честно, я не знаю, но на Soft у меня были хорошие ощущения.

Понятно, мы еще перед гонкой говорили, что Renault будет трудно обогнать. С DRS ты просто едешь в том же темпе, что и они. Так что сложно что-то с ними поделать.

Потом мы перешли на Medium. В целом все было нормально. Но чтобы обгонять, мне надо было изо всех сил атаковать во втором секторе, чтобы не отстать к пятому повороту. Было печально, и шины просто развалились.

Мы сами выбрали такой тип резины, потому что не ждали такой сильной деградации».