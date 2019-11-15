Элбон об аварии: Такое уже случалось, это не повлияет на мою уверенность
Гонщик Red Bull прокомментировал свой инцидент в конце первой тренировки Гран При Бразилии.
Алекс Элбон вылетел с трассы в 12-м повороте, когда в конце тренировки ему установили слики, а трасса еще оставалась достаточно влажной – однако по итогам утренних заездов занял первое место.
Комментируя аварию после завершения программы дня, Алекс сказал: «Холодная трасса, я просто остался без тормозов. Все произошло на самом неудачном участке».
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Кристиан Хорнер рассказал, что не считает Элбона виноватым в аварии. На вопрос, сказалось ли происшествие на его уверенности в себе, пилот Red Bull ответил: «Не слишком. Я несколько раз оказывался в таком положении прежде, так что все не так уж плохо. Трасса довольно сложная, техничная, нужно время, чтобы к ней привыкнуть».
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Во второй тренировке Элбон уступил лучшему времени напарника почти секунду. Он отметил: «Это не конец света. Уже во второй тренировке машина ощущалась хорошо, на более жестких шинах я нашел ритм, но на мягких заблокировал колесо, появилась протертость, на этом моя сессия практически закончилась».
Макс Ферстаппен, который закончил пятницу с третьим результатом, посоветовал не судить о скорости RB15 по итоговому протоколу.
«Сегодняшний день прошел достаточно неровно, – ответил он на вопрос, сможет ли завтра Red Bull побороться за поул. – Не думаю, что можно полагаться на время круга. Три топ-команды близки друг к другу. Все будет зависеть от того, как вы среагируете на изменения температур, состояния трассы».
Дополнительная информация: Джонатан Нобл, Олег Карпов
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бразилии
|Сессия
|Первая тренировка
|Пилоты
|Александр Элбон
|Команды
|Red Bull Racing В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
Элбон об аварии: Такое уже случалось, это не повлияет на мою уверенность
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