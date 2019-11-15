Элбон об аварии: Такое уже случалось, это не повлияет на мою уверенность

Алекс Элбон вылетел с трассы в 12-м повороте, когда в конце тренировки ему установили слики, а трасса еще оставалась достаточно влажной – однако по итогам утренних заездов занял первое место.

Комментируя аварию после завершения программы дня, Алекс сказал: «Холодная трасса, я просто остался без тормозов. Все произошло на самом неудачном участке».

Кристиан Хорнер рассказал, что не считает Элбона виноватым в аварии. На вопрос, сказалось ли происшествие на его уверенности в себе, пилот Red Bull ответил: «Не слишком. Я несколько раз оказывался в таком положении прежде, так что все не так уж плохо. Трасса довольно сложная, техничная, нужно время, чтобы к ней привыкнуть».

Во второй тренировке Элбон уступил лучшему времени напарника почти секунду. Он отметил: «Это не конец света. Уже во второй тренировке машина ощущалась хорошо, на более жестких шинах я нашел ритм, но на мягких заблокировал колесо, появилась протертость, на этом моя сессия практически закончилась».

Макс Ферстаппен, который закончил пятницу с третьим результатом, посоветовал не судить о скорости RB15 по итоговому протоколу.

«Сегодняшний день прошел достаточно неровно, – ответил он на вопрос, сможет ли завтра Red Bull побороться за поул. – Не думаю, что можно полагаться на время круга. Три топ-команды близки друг к другу. Все будет зависеть от того, как вы среагируете на изменения температур, состояния трассы».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл, Олег Карпов