Элбон о темпе Williams: Все обновляют машины, а мы – нет

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В первых Гран При 2022 года пилоты Williams сражались с соперниками в середине пелотона, а Алекс Элбон дважды – в Мельбурне и Майами – заработал очки. Но постепенно результаты пилотов на синих машинах стали снижаться. За четыре последних этапа ни Элбон, ни Николя Латифи не смогли подняться на финише выше 12-го места.

«Все обновляют свои машины, а у нас уже давненько не было никаких новинок, вот вам и результат, – признался англо-тайский пилот в Монреале. – Если говорить о балансе шасси, тут у нас тоже есть слабое место. И пока не ясно, получится ли устранить его посредством обновлений.

Это касается прежде поведения машины по ходу поворота. Мы рассчитываем, что доработки расширят диапазон, в котором она показывает себя эффективно. Но до того момента работать с ней весьма непросто.

Очень многое для нас зависит от трассы. В Канаде много быстрых "эсок", потому нам было сложно отыскать компромиссные настройки, которые работали бы по ходу всего круга. Это усложняло ситуацию».

Глава Williams Йост Капито добавил: «Мы уже видим результаты [работы над обновлениями] в инструментах CFD, в аэродинамической трубе, на симуляторе. Осталось проверить, как они покажут себя на трассе.

Если мы сможем воспроизвести все то, что видим в теории, это должно стать серьезным шагом вперед».

По итогам девяти Гран При Williams занимает последнее место в Кубке конструкторов, отставая на 12 очков от Haas.

Журналист Motorsport.com оторвался от провода и поехал смотреть гонки. Но не остался без энергии: розетку теперь можно взять с собой!