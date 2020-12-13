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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Новость

Элбон о шансах остаться в Red Bull: Я сделал все, что в моих силах

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Элбон о шансах остаться в Red Bull: Я сделал все, что в моих силах
Автор:
, Редактор Ф1
Соавтор: Адам Купер

По словам гонщика, на Гран При Абу-Даби он постарался всеми средствами доказать команде. что достоин продления контракта

В финальной гонке сезона Ф1 Алекс Элбон стартовал с пятой позиции, смог на трассе опередить Ландо Норриса и финишировал четвертым. При этом в концовке он смог сократить отставание от Льюиса Хэмилтона и в итоге отстал от действующего чемпиона всего на 1,5 секунды. 

В команде Red Bull пока не определились, кто станет их вторым гонщиком в следующем году. Выбор между Элбоном и Серхио Пересом продолжается уже много недель, и пока даже инсайдеры в паддоке не могут назвать фаворита в этой паре. 

Мексиканец. уволенный из Racing Point, завершил сезон четвертым с одной победой. Элбон, располагая более быстрой машиной, лишь пару раз финишировал третьим и занял в итоговой таблице седьмую строчку. 

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Отвечая после финиша на вопрос Motorsport.com, что показанный на «Яс-Марине» результат значит для его будущего, Алекс отметил: «У меня есть ощущение, что с точки зрения скорости это был мой лучший уик-энд.  

Мы не останавливались, продолжали искать решения, мне становилось все комфортнее в машине, которой непросто управлять».

Но я продолжал работу, и горжусь тем, что в этот уик-энд смог добиться в условиях прессинга своего лучшего результата. Это можно назвать хорошим завершением сезона. 

Не мне решать. достаточно этого или нет [для продления контракта]. Но у меня есть внутреннее ощущение, что я сделал все возможное. И теперь уже не мне решать, что будет дальше».

Серхио Перес, сошедший в Абу-Даби, также не сказал ничего конкретного по поводу своего будущего, тогда как глава RBR Кристиан Хорнер пообещал, что ждать решения команды осталось не так долго. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Пилоты Александр Элбон
Команды Red Bull Racing
Автор Люк Смит

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