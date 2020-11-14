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Формула 1 / Гран При Турции / Новость

Элбон о дождевой квалификации: Очень интересно, если только ты не за рулем

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Элбон о дождевой квалификации: Очень интересно, если только ты не за рулем
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По мнению пилота Red Bull, Формуле 1 очень повезло, что дождевая турецкая квалификация не закончилась серьезным происшествием

Алекс Элбон был быстр на мокром асфальте «Истанбул-парка» и показал в квалификации четвертое время. Для англо-тайского гонщика оно стало повторением лучшего результата в карьере, однако он в 14-й раз подряд (а если считать и прошлый сезон, то в 21-й) уступил своему партнеру по команде Максу Ферстаппену. 

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После завершения сессии Элбон признался, что участие в дождевой сессии по-прежнему является для пилотов серьезным стрессом. 

«Я понимаю, почему людям такое нравится, – сказал он, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Мне бы тоже понравилось, если бы при этом не требовалось управлять машиной. 

Но вот за рулем вовсе не испытываешь такого удовольствия, как перед телеэкраном. Когда в мокрых условиях ты переключаешься на шестую или даже седьмую передачу, колеса все равно срываются в пробуксовку, а машина начинает аквапланировать через трассу. Удовольствия тут немного. 

Куда важнее вопрос опасности. Пожалуй, это самое важное. Думаю, нам сегодня очень повезло, что обошлось без большой аварии. Несколько моментов были очень опасными, особенно на входе в третий поворот. 

Мне нравится сложная погода, сложные условия. Я люблю, когда все не так просто, как во время обычного уик-энда. Но все же в данном случае шаг в сторону опасности явно оказался чрезмерным». 

Он добавил, что особенно не в восторге от эпизода в начале второго сегмента, когда гонщики уже выехали на трассу, а судьи еще не закончили эвакуацию Williams Николя Латифи. 

 

«Это было совсем не здорово, – отметил гонщик. – Я так понимаю, они спешили закончить до захода солнца. Все было второпях. Но действовать так – глупо. Уверен, что мы могли подождать еще пять минут, чтобы тот кран уехал. 

Видимо, возникло какое-то недопонимание между разными бригадами. Потому что намеренно такого делать, конечно же, не стали бы. Непонятно, кто вообще принял такое решение. Кран с машиной Латифи был еще там, а нам скомандовали выезжать на трассу.

Я ожидал чего-то вроде пятиминутного сигнала, а нам просто включили зеленый свет. Я еще подумал, что им удалось быстро завершить эвакуацию. Но конечно, времени для этого не было».

Говоря о том, почему в квалификации он уступил напарнику больше двух секунд, Элбон признал проблемы в работе с резиной: «До третьего сегмента все было неплохо, но там резина не захотела работать. Нам удалось немного поездить на промежуточных в первом сегменте, но они не хотели работать, так что мы быстро перешли на дождевые. 

В финале история повторилась. Бывает, что в какой-то момент сцепление словно включается. Но на этот раз такого не произошло. Обидно, что так получилось, ведь весь уик-энд мы были очень сильны. Я был доволен развитием событий. Так что четвертое место можно назвать худшим из возможных результатов».

Алекс уже стартовал четвертым в Шпильберге и Муджелло. Первая из этих гонок завершилась для него столкновением с Льюисом Хэмилтоном в споре за место на подиуме, вторая принесла первый в карьере призовой кубок. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Турции
Пилоты Александр Элбон
Команды Red Bull Racing
Автор Адам Купер

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