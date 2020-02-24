Элбон высказался о DAS: «Это подло»

Одной из самых обсуждаемых тем первой части февральских тестов Формулы 1 в Барселоне стало видео с бортовой камеры болида Mercedes. На записи видно, как пилоты двигают руль не только вокруг оси, но и по вылету на себя и от себя. Положение колес при этом также меняется.

В команде признали, что это действительно новая система, которая называется DAS – эту аббревиатуру можно расшифровать как двухосевое руление. В FIA признали систему легальной, однако не все в паддоке согласились с такой трактовкой.

«Хорошо, что у нас теперь есть эти онборды, – прокомментировал видео гонщик Red Bull Алекс Элбон. – Но с другой стороны, в наше время объективы повсюду. Так что даже без этого видео мы бы узнали про это устройство. Да и вы тоже. Мы в команде обсуждали это. Вообще это должно быть весьма странное чувство, когда у тебя руль двигается по вылету.

Но в конце концов, для этого и существуют тесты. Ну и на симуляторе можно попробовать. И я уверен, что мы тоже что-то подобное пробовали в прошлом.

И тем не менее, это подло. Я, сказать по правде, в точности не знаю, для чего эта система используется. В тот день, когда о системе появилась информация, я все время был за рулем. А когда выбрался из кокпита, с удивлением обнаружил, что на всех каналах показывают этот руль.

Мы копировать эту систему не планируем – работаем над своей машиной. Возможно, мы придем к этому в будущем, но пока совершенствуем нашу машину, и она на самом деле кажется отличной. Есть несколько небольших моментов, которые стоит поправить, так что вот на них мы и сосредоточимся перед Мельбурном».