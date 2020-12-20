Элбон: Не стану врать – мне больно
Поделились
Комментарии
Алекс впервые рассказал об ощущения после потери места боевого пилота
Алекс Элбон лишился места боевого пилота Red Bull после полутора сезонов в команде. В следующем году таец будет исполнять роль тест-пилота и резервиста, а его место займет Серхио Перес.
Элбон признал, что лишение места стало для него ударом, но пообещал вернуться в Формулу 1.
«Не стану врать, ребята, мне больно, – сообщил Элбон в соцсетях. – Я сделал все, что мог, но этого оказалось недостаточно. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня в этом году, особенно моих тайских фанатов. Какие бы мнения обо мне не высказывали, вы всегда толкали меня вперед.
Я не сдаюсь, я посвятил этому делу свою жизнь и не собираюсь останавливаться. Я еще многое могу и теперь сосредоточусь на том, чтобы вернуться в 2022 году».
Читайте также:
Загрузить комментарии
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Александр Элбон
|Команды
|Red Bull Racing
|Автор
|Иван Матушкин
Самое читаемое Сегодня
Самое важное:
Элбон: Не стану врать – мне больно
Поделились
Комментарии
Самое читаемое
15 дек. 2020 г.
Лучшие фото Гран При Абу-Даби
15 нояб. 2020 г.
Гран При Турции - стартовая решетка
12 нояб. 2020 г.
Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции
3 нояб. 2020 г.
Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи
10 сент. 2020 г.
Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры
Слайд-шоу
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер