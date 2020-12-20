Элбон: Не стану врать – мне больно

Алекс Элбон лишился места боевого пилота Red Bull после полутора сезонов в команде. В следующем году таец будет исполнять роль тест-пилота и резервиста, а его место займет Серхио Перес.

Элбон признал, что лишение места стало для него ударом, но пообещал вернуться в Формулу 1.

«Не стану врать, ребята, мне больно, – сообщил Элбон в соцсетях. – Я сделал все, что мог, но этого оказалось недостаточно. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня в этом году, особенно моих тайских фанатов. Какие бы мнения обо мне не высказывали, вы всегда толкали меня вперед.

Я не сдаюсь, я посвятил этому делу свою жизнь и не собираюсь останавливаться. Я еще многое могу и теперь сосредоточусь на том, чтобы вернуться в 2022 году».