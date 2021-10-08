Элбон не сможет выступить за Williams под тайским флагом

Всемирное антидопинговое агентство WADA признало три национальные организации из Таиланда, Индонезии и Северной Кореи не соответствующими мировым стандартам. Они еще могут исправить выявленные недостатки, но пробудут в в таком статусе как минимум год.

Для спортсменов из этих стран это означает запрет выступления под национальными флагами. А поскольку WADA сотрудничает с автомобильной федерацией FIA, это распространяется и на автоспорт. Исключение в этот раз сделано только для Олимпийских и Параолимпийских игр.

В контексте Формулы 1 это теоретически означает запрет для Алекса Элбона, недавно подписавшего на 2022 год контракт с командой Williams, выступать под флагом Таиланда. А также на исполнение гимна этой страны в случае победы пилота.

Родители Элбона живут в Великобритании, там же вырос и он сам (и в начале карьеры во многих соревнованиях выступал под британским флагом). Однако мать гонщика родом из Таиланда, и наряду с британским у спортсмена есть гражданство этой страны Юго-Восточной Азии. Данный факт оказался полезен для карьеры Элбона в Red Bull – энергетические напитки производит австрийская компания, но вместе с партнерами из Таиланда и по тайским рецептам.

Теперь Элбон может оказаться перед выбором – выступать под британским флагом или в роли представителя автомобильной федерации страны Таиланда. Напомним, что второй вариант использует сейчас Никита Мазепин, вынужденный сделать так из-за санцкций WADA в отношении российского спорта: во всех официальных материалах россиянин фигурирует как «пилот Российской автомобильной федерации»..