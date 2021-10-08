Билеты
Войти

Motorsport Network

part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Откуда у Ferrari темп в Стамбуле? Леклер дал странный ответ Следующая / В Mercedes пообещали не утаивать информацию от Боттаса
Формула 1 Новости

Элбон не сможет выступить за Williams под тайским флагом

Соавтор:
Сергей Иванов
, Редактор

Причина та же, что и у Никиты Мазепина – запрет со стороны Всемирного антидопингового агентства

Элбон не сможет выступить за Williams под тайским флагом

Всемирное антидопинговое агентство WADA признало три национальные организации из Таиланда, Индонезии и Северной Кореи не соответствующими мировым стандартам. Они еще могут исправить выявленные недостатки, но пробудут в в таком статусе как минимум год.

Для спортсменов из этих стран это означает запрет выступления под национальными флагами. А поскольку WADA сотрудничает с автомобильной федерацией FIA, это распространяется и на автоспорт. Исключение в этот раз сделано только для Олимпийских и Параолимпийских игр.

В контексте Формулы 1 это теоретически означает запрет для Алекса Элбона, недавно подписавшего на 2022 год контракт с командой Williams, выступать под флагом Таиланда. А также на исполнение гимна этой страны в случае победы пилота. 

Родители Элбона живут в Великобритании, там же вырос и он сам (и в начале карьеры во многих соревнованиях выступал под британским флагом). Однако мать гонщика родом из Таиланда, и наряду с британским у спортсмена есть гражданство этой страны Юго-Восточной Азии. Данный факт оказался полезен для карьеры Элбона в Red Bull – энергетические напитки производит австрийская компания, но вместе с партнерами из Таиланда и по тайским рецептам.

Теперь Элбон может оказаться перед выбором – выступать под британским флагом или в роли представителя автомобильной федерации страны Таиланда. Напомним, что второй вариант использует сейчас Никита Мазепин, вынужденный сделать так из-за санцкций WADA в отношении российского спорта: во всех официальных материалах россиянин фигурирует как «пилот Российской автомобильной федерации»..

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Откуда у Ferrari темп в Стамбуле? Леклер дал странный ответ

Предыдущая новость

Откуда у Ferrari темп в Стамбуле? Леклер дал странный ответ

Следующая новость

В Mercedes пообещали не утаивать информацию от Боттаса

В Mercedes пообещали не утаивать информацию от Боттаса
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Откуда у Ferrari темп в Стамбуле? Леклер дал странный ответ

2 ч
2
Формула 1

Элбон не сможет выступить за Williams под тайским флагом

1 ч
3
Формула 1

Интервью Тоста про Шварцмана, Ферстаппена и третий болид в Ф1

4 ч
4
Формула 1

Хэмилтон стал быстрейшим в FP2, Леклер уступил всего 0,166 секунды

5 ч
5
Формула 1

В Pirelli признали шины Soft малопригодными для Турции

51 мин
Самое важное:
В Alpine признали свою вину в падении темпа Окона
Формула 1

В Alpine признали свою вину в падении темпа Окона

0мин
В Pirelli признали шины Soft малопригодными для Турции
Формула 1

В Pirelli признали шины Soft малопригодными для Турции

51мин
В Mercedes пообещали не утаивать информацию от Боттаса
Формула 1

В Mercedes пообещали не утаивать информацию от Боттаса

1 ч
Элбон не сможет выступить за Williams под тайским флагом
Формула 1

Элбон не сможет выступить за Williams под тайским флагом

1 ч
Откуда у Ferrari темп в Стамбуле? Леклер дал странный ответ
Формула 1

Откуда у Ferrari темп в Стамбуле? Леклер дал странный ответ

2 ч
Последние видео
Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто 18:41
Формула 1
7 сент. 2021 г.

Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто

Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Александр Элбон Больше от
Александр Элбон
Элбон чуть не сорвал подписание контракта с Williams Гран При Турции
Формула 1

Элбон чуть не сорвал подписание контракта с Williams

Элбон: Марко играет роль злодея, но это не правда
Формула 1

Элбон: Марко играет роль злодея, но это не правда

Латифи: В Ф2 Элбон много помогал мне, но пора обогнать его
Формула 1

Латифи: В Ф2 Элбон много помогал мне, но пора обогнать его

Самое читаемое Сегодня

Откуда у Ferrari темп в Стамбуле? Леклер дал странный ответ
Формула 1 Формула 1

Откуда у Ferrari темп в Стамбуле? Леклер дал странный ответ

Элбон не сможет выступить за Williams под тайским флагом
Формула 1 Формула 1

Элбон не сможет выступить за Williams под тайским флагом

Интервью Тоста про Шварцмана, Ферстаппена и третий болид в Ф1
Формула 1 Формула 1

Интервью Тоста про Шварцмана, Ферстаппена и третий болид в Ф1

Хэмилтон стал быстрейшим в FP2, Леклер уступил всего 0,166 секунды
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон стал быстрейшим в FP2, Леклер уступил всего 0,166 секунды

В Pirelli признали шины Soft малопригодными для Турции
Формула 1 Формула 1

В Pirelli признали шины Soft малопригодными для Турции

Хорнер обвинил сильный зацеп в Стамбуле в низком темпе Red Bull
Формула 1 Формула 1

Хорнер обвинил сильный зацеп в Стамбуле в низком темпе Red Bull

Мазепин о пятнице: Проблемой была слишком стабильная машина
Формула 1 Формула 1

Мазепин о пятнице: Проблемой была слишком стабильная машина

Mercedes постаралась отсоветовать Red Bull от белой ливреи
Формула 1 Формула 1

Mercedes постаралась отсоветовать Red Bull от белой ливреи

Самое важное:

В Alpine признали свою вину в падении темпа Окона
Формула 1 Формула 1

В Alpine признали свою вину в падении темпа Окона

В Pirelli признали шины Soft малопригодными для Турции
Формула 1 Формула 1

В Pirelli признали шины Soft малопригодными для Турции

В Mercedes пообещали не утаивать информацию от Боттаса
Формула 1 Формула 1

В Mercedes пообещали не утаивать информацию от Боттаса

Элбон не сможет выступить за Williams под тайским флагом
Формула 1 Формула 1

Элбон не сможет выступить за Williams под тайским флагом

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.