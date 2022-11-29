Элбон не смог восстановиться на 100% после удаления аппендикса

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Алекс Элбон провел пятничные тренировки Гран При Италии, но в субботу утром его прямо из паддока отправили в больницу с резкими болями в брюшной полости. Медики диагностировали у пилота Williams аппендицит, а заурядную в таких случаях операцию осложнила реакция организма на наркоз.

После Монцы в календаре Ф1 был трехнедельный перерыв, что позволило Элбону восстановиться и выйти на старт следующего Гран При в Сингапуре. Там гонщик говорил, что «набрал такую форму, какую было возможно» – но уже после завершения сезона признался, что в действительности все было куда сложнее.

В Абу-Даби, отвечая на вопрос Motorsport.com, восстановился ли он уже на 100%, гонщик рассказал: «Я бы сказал, что достигну 100% только зимой. [По ходу сезона] не было достаточно времени, чтобы по-настоящему заняться тренировками, тут ничего не поделать.

Если говорить откровенно, то в Сингапуре мне было очень сложно, в Японии я чувствовал себя на 75%, а после этого было уже попроще».

Алекс Элбон, Williams Фото: Эрик Юниус

Элбон вернулся в Ф1 по протекции Red Bull и смог трижды заработать очки: за девятое место в Майами и десятые в Мельбурне и Спа. Правда, его результаты оказались немного в тени единственного выступления Ника де Вриса, который как раз подменял Алекса в Монце и сразу приехал девятым.

«На самом деле, главный итог сезона в том, что я здоров после всего, что было в Монце, – признался пилот. – Это куда важнее любых очков.

В остальном же, как мне кажется, у нас правда были моменты, когда реально было финишировать в десятке. К сожалению, в этом сезоне мы такое случалось нечасто. Чтобы заработать очки, нам требовалось не только самим все сделать безупречно, но и рассчитывать на удачу.

Мы не хотим, чтобы картина осталась такой же и в новом сезоне. У меня есть чувство, что мы на верном пути: если машина станет быстрее, мы сможем биться за более высокие позиции и регулярнее зарабатывать очки».

Новым напарником Элбона в сезоне-2023 станет американский дебютант Логан Сарджент.

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