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Элбон не смог восстановиться на 100% после удаления аппендикса

Гонщик признался, что после операции, которую ему сделали по ходу сентябрьского уик-энда в Монце, так и не обрел полноценную физическую форму

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Элбон не смог восстановиться на 100% после удаления аппендикса
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Алекс Элбон провел пятничные тренировки Гран При Италии, но в субботу утром его прямо из паддока отправили в больницу с резкими болями в брюшной полости. Медики диагностировали у пилота Williams аппендицит, а заурядную в таких случаях операцию осложнила реакция организма на наркоз. 

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После Монцы в календаре Ф1 был трехнедельный перерыв, что позволило Элбону восстановиться и выйти на старт следующего Гран При в Сингапуре. Там гонщик говорил, что «набрал такую форму, какую было возможно» – но уже после завершения сезона признался, что в действительности все было куда сложнее. 

В Абу-Даби, отвечая на вопрос Motorsport.com, восстановился ли он уже на 100%, гонщик рассказал: «Я бы сказал, что достигну 100% только зимой. [По ходу сезона] не было достаточно времени, чтобы по-настоящему заняться тренировками, тут ничего не поделать.  

Если говорить откровенно, то в Сингапуре мне было очень сложно, в Японии я чувствовал себя на 75%, а после этого было уже попроще». 

Алекс Элбон, Williams

Алекс Элбон, Williams

Фото: Эрик Юниус

Элбон вернулся в Ф1 по протекции Red Bull и смог трижды заработать очки: за девятое место в Майами и десятые в Мельбурне и Спа. Правда, его результаты оказались немного в тени единственного выступления Ника де Вриса, который как раз подменял Алекса в Монце и сразу приехал девятым. 

«На самом деле, главный итог сезона в том, что я здоров после всего, что было в Монце, – признался пилот. – Это куда важнее любых очков. 

В остальном же, как мне кажется, у нас правда были моменты, когда реально было финишировать в десятке. К сожалению, в этом сезоне мы такое случалось нечасто. Чтобы заработать очки, нам требовалось не только самим все сделать безупречно, но и рассчитывать на удачу. 

Мы не хотим, чтобы картина осталась такой же и в новом сезоне. У меня есть чувство, что мы на верном пути: если машина станет быстрее, мы сможем биться за более высокие позиции и регулярнее зарабатывать очки».

Новым напарником Элбона в сезоне-2023 станет американский дебютант Логан Сарджент.

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