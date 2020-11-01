Элбон не понял, как улетел на обочину

Уик-энд в Эмилии-Романьи был для Алекса Элбона последней возможностью впечатлить боссов Red Bull – отведенный ему срок проявить себя подошел к концу. На финальной части дистанции, когда его напарник Макс Ферстаппен уже выбыл из борьбы, англо-тайский гонщик шел пятым.

Однако рестарт за машиной безопасности перечеркнул все его усилия. В борьбе с Серхио Пересом, у которого были свежие мягкие шины, Элбон закрутился на выходе из поворота «Вильнев». Преследовавший его Карлос Сайнс едва смог избежать аварии.

«Это была одна из тех гонок, в которых вы большую часть времени проводите. застряв за соперниками, – сказал Алекс в интервью Sky Sports. – Наверное, оглядываясь назад, можно сказать, что нам тоже стоило перейти на мягкие шины.

Я оказался первым на старых холодных сликах перед ними [гонщиками, у кого был свежий Soft – Квятом, Пересом и другими]. Сдержать их было очень сложно. Мне кажется. у меня произошел с кем-то контакт, который и поспособствовал моему вылету. А на свежих шинах был бы реальный шанс побороться за подиум».

На повторе этого момента хорошо видно, что небольшой контакт у Алекса мог быть разве что с уже обогнавшим его Пересом, тогда как расстояние до идущего следом Карлоса Сайнса было весьма значительным.

Репортер уточнил у гонщика, не в холодных ли шинах дело.

«Нет, кто-то ударил меня, – повторил тот. – По моим ощущениям было именно так, и команда это подтвердила. Если нет – видимо, дело и правда в холодных шинах и недостатке прижимной силы. Мне показалось, я видел нос McLaren, хотя я могу и ошибаться».

При этом Элбон позитивно оценил свое выступление в Имоле: «Думаю, в целом это был неплохой уик-энд, но сейчас мы полностью сфокусированы на Турции».

Гонку в Имоле Алекс в итоге завершил 15-м. За четыре этапа до конца сезона он идет девятым в чемпионате пилотов, проигрывая занимающему третье место Ферстаппену без малого сотню очков.

Дополнительная информация: Джеймс Ньюболд