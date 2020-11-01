Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
09 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
23 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
27 окт.
Этап в процессе . . .
Прямой эфир
R
Формула 1
Гран При Турции
Билеты
13 нояб.
Следующее событие через
11 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
27 нояб.
Первая тренировка через
25 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
32 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
11 дек.
Первая тренировка через
39 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Элбон не понял, как улетел на обочину

Поделились
Комментарии
Элбон не понял, как улетел на обочину
Автор:
, Ответственный редактор

Гонщик Red Bull Racing не смог заработать очки в Имоле, потеряв место в десятке за несколько кругов до финиша

Уик-энд в Эмилии-Романьи был для Алекса Элбона последней возможностью впечатлить боссов Red Bull – отведенный ему срок проявить себя подошел к концу. На финальной части дистанции, когда его напарник Макс Ферстаппен уже выбыл из борьбы, англо-тайский гонщик шел пятым.

Однако рестарт за машиной безопасности перечеркнул все его усилия. В борьбе с Серхио Пересом, у которого были свежие мягкие шины, Элбон закрутился на выходе из поворота «Вильнев». Преследовавший его Карлос Сайнс едва смог избежать аварии. 

 

«Это была одна из тех гонок, в которых вы большую часть времени проводите. застряв за соперниками, – сказал Алекс в интервью Sky Sports. – Наверное, оглядываясь назад, можно сказать, что нам тоже стоило перейти на мягкие шины. 

Я оказался первым на старых холодных сликах перед ними [гонщиками, у кого был свежий Soft – Квятом, Пересом и другими]. Сдержать их было очень сложно. Мне кажется. у меня произошел с кем-то контакт, который и поспособствовал моему вылету. А на свежих шинах был бы реальный шанс побороться за подиум».

Читайте также:

На повторе этого момента хорошо видно, что небольшой контакт у Алекса мог быть разве что с уже обогнавшим его Пересом, тогда как расстояние до идущего следом Карлоса Сайнса было весьма значительным.

Репортер уточнил у гонщика, не в холодных ли шинах дело. 

«Нет, кто-то ударил меня, – повторил тот. – По моим ощущениям было именно так, и команда это подтвердила. Если нет – видимо, дело и правда в холодных шинах и недостатке прижимной силы. Мне показалось, я видел нос McLaren, хотя я могу и ошибаться».

При этом Элбон позитивно оценил свое выступление в Имоле: «Думаю, в целом это был неплохой уик-энд, но сейчас мы полностью сфокусированы на Турции».

Гонку в Имоле Алекс в итоге завершил 15-м. За четыре этапа до конца сезона он идет девятым в чемпионате пилотов, проигрывая занимающему третье место Ферстаппену без малого сотню очков. 

Читайте также:

Дополнительная информация: Джеймс Ньюболд

Леклер: Возможно, мы поспешили с пит-стопом

Предыдущая новость

Леклер: Возможно, мы поспешили с пит-стопом
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Александр Кабановский

Самое читаемое Сегодня

Все в восторге от прорыва Квята в Имоле. А что думает Марко?
Формула 1 Формула 1 / Новость

Все в восторге от прорыва Квята в Имоле. А что думает Марко?

Квят обогнал сразу трех пилотов на рестарте. Как у него так получилось?
Формула 1 Формула 1 / Новость

Квят обогнал сразу трех пилотов на рестарте. Как у него так получилось?

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 Формула 1 / Результаты

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Эмилии-Романьи

В Red Bull объяснили прокол, стоивший Ферстаппену подиума
Формула 1 Формула 1 / Новость

В Red Bull объяснили прокол, стоивший Ферстаппену подиума

Хэмилтон: Не могу обещать, что останусь после 2020 года
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хэмилтон: Не могу обещать, что останусь после 2020 года

Леклер: Возможно, мы поспешили с пит-стопом
Формула 1 Формула 1 / Новость

Леклер: Возможно, мы поспешили с пит-стопом

«Сегодня все решала смелость». Квят о лучшем результате в сезоне
Формула 1 Формула 1 / Новости

«Сегодня все решала смелость». Квят о лучшем результате в сезоне

Квят финишировал четвертым в Имоле, выиграл Хэмилтон
Формула 1 Формула 1 / Отчет о гонке

Квят финишировал четвертым в Имоле, выиграл Хэмилтон

Самое важное:

Элбон не понял, как улетел на обочину
Формула 1 Формула 1 / Новость

Элбон не понял, как улетел на обочину

Леклер: Возможно, мы поспешили с пит-стопом
Формула 1 Формула 1 / Новость

Леклер: Возможно, мы поспешили с пит-стопом

Расселл объяснил «глупую» аварию в Имоле необходимостью сохранять шины прогретыми
Формула 1 Формула 1 / Новость

Расселл объяснил «глупую» аварию в Имоле необходимостью сохранять шины прогретыми

Квят обогнал сразу трех пилотов на рестарте. Как у него так получилось?
Формула 1 Формула 1 / Новость

Квят обогнал сразу трех пилотов на рестарте. Как у него так получилось?

Самое читаемое

1
Формула 1

Все в восторге от прорыва Квята в Имоле. А что думает Марко?

2
Формула 1

Квят обогнал сразу трех пилотов на рестарте. Как у него так получилось?

3
Формула 1

В Red Bull объяснили прокол, стоивший Ферстаппену подиума

4
Формула 1

Элбон не понял, как улетел на обочину

11мин
5
Формула 1

Квят финишировал четвертым в Имоле, выиграл Хэмилтон

Самое важное:

Элбон не понял, как улетел на обочину
Формула 1

Элбон не понял, как улетел на обочину

Леклер: Возможно, мы поспешили с пит-стопом
Формула 1

Леклер: Возможно, мы поспешили с пит-стопом

Расселл объяснил «глупую» аварию в Имоле необходимостью сохранять шины прогретыми
Формула 1

Расселл объяснил «глупую» аварию в Имоле необходимостью сохранять шины прогретыми

Квят обогнал сразу трех пилотов на рестарте. Как у него так получилось?
Формула 1

Квят обогнал сразу трех пилотов на рестарте. Как у него так получилось?

В Red Bull объяснили прокол, стоивший Ферстаппену подиума
Формула 1

В Red Bull объяснили прокол, стоивший Ферстаппену подиума

Последние видео

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1 07:41
Формула 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 03:18
Формула 1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 01:01
Формула 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.