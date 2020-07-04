Элбон не получит новое антикрыло Red Bull. Его сломал Ферстаппен
Не имея запасных деталей, Red Bull отдала предпочтение своему лидеру
На Гран При Австрии Red Bull привезла новое переднее антикрыло. Его не было на машине даже во время недавнего съемочного дня. По ходу пятничных тренировок команда лишилась новой детали: Макс Ферстаппен сломал крыло в шестом повороте трассы.
Как выяснилось, в Шпильберг Red Bull привезла всего два новых крыла, и теперь использовать его сможет лишь один из гонщиков. Несмотря на то, что свое крыло сломал Ферстаппен, без обновки останется Александр Элбон.
«Мы не можем поставить антикрыло на обе машины, поэтому Элбон останется без обновления, – сказал советник Red Bull Хельмут Марко австрийскому каналу ORF. – Но мы теперь выяснили, почему машина вела себя нестабильно».
В то же время босс команды Кристиан Хорнер заявил, что сломанное Ферстаппеном крыло удалось починить. Оставят ли его на одном из болидов – неизвестно.
В преддверии квалификации Ферстаппен занял третье место в заключительной тренировке. В этой же сессии Элбон остался шестым.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Австрии
|Местонахождение
|Red Bull Ринг
|Пилоты
|Макс Ферстаппен В Магазин , Александр Элбон
|Команды
|Red Bull Racing В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин