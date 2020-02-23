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Элбон назвал цель на 2020 год. Это победа в гонке

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Элбон назвал цель на 2020 год. Это победа в гонке
Автор:
, Редактор
Соавтор: Адам Купер
23 февр. 2020 г., 15:55

По словам пилота Red Bull, новая машина RB16 нравится ему гораздо больше прошлогодней. Тайский гонщик рассчитывает не просто покорить призовой подиум, но и оказаться на его верхней ступени

Перейдя из Toro Rosso в середине сезона-19, Александр Элбон успел провести в «старшей» команде концерна Red Bull девять Гран При. Лучшим результатом пилота стало четвертое место на финише в Японии. 

Говоря об ожиданиях от своего первого полного сезона в коллективе из Милтон-Кинса, гонщик из Таиланда был оптимистичен. 

«Даже у нас на базе особое ощущение. Мы полагаем, что можем добиться чего-то выдающегося, – цитирует Элбона Speed Week. – Но я должен напоминать себе, что остаюсь новичком. 

Мне по-прежнему нужно учиться. Мы сильно закончили 2019-й, и я хотел бы отталкиваться от этого. В идеале мне хочется выиграть гонку. Но самое важное – каждый раз понимать после финиша, что добиться большего было невозможно, а также что я сумел прибавить. И это для меня важнее конкретных результатов».

Он добавил: «Во второй половине прошлого сезона я чувствовал себя иначе из-за возросших ожиданий. Но мне не хочется никаких оправданий. В этом году я нацелен участвовать в борьбе лидеров.

Пока я еще не выжал из себя самого все, что возможно. Есть области, в которых мне нужно продолжать совершенствоваться».

Оценивая новую машину RB16, за рулем которой он стал 13-м по итогам тестов, Алекс рассказал журналистам в Барселоне: «Я бы сказал, она куда лучше подходит мне, на нее действительно можно положиться. Ощущения от пилотажа куда приятнее. 

В прошлом году были компоненты, в которых машина была слабовата. Сейчас у нас с Максом [Ферстаппеном] схожие ощущения. И изменения за зиму вполне очевидны. Уже на первых тестах машина смотрится лучше сразу в нескольких моментах. Это очевидный шаг вперед. Впрочем, это нельзя назвать сюрпризом – такой и была цель».

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Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Февральские тесты в Барселоне I
Пилоты Макс Ферстаппен В Магазин , Александр Элбон
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Алекс Калинаукас

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