Элбон назвал Квята «кебабом»

На этой неделе Red Bull по традиции собрала своих гонщиков на горнолыжном курорте Кицбюэль, где в этот уик-энд проходят очередные соревнования Кубка мира.

Помимо Макса Ферстаппена, Александра Элбона, Пьера Гасли и Даниила Квята, а также участника MotoGP Пола Эспаргаро, туда приехали босс McLaren Зак Браун и пилот Ferrari Себастьян Феттель, который прокатил своего давнего друга Берни Экклстоуна на мотовездеходе.

Свои приключения гонщики транслировали в социальные сети, не забывая подшучивать друг над другом. Так, Элбон в инстаграме назвал Квята «кебабом», Ферстаппена «мясом», а Эспаргаро «спаржей»:

Квят немногим ранее удивил своих болельщиков кадрами из вертолета Eurocopter EC135. Кто бы мог подумать, что у россиянина есть лицензия пилота?

Кроме того, на Данииле была шапка с желтой надписью AlphaTauri, что уже дало поклонникам теории заговора повод говорить, что этот цвет появится и в ливрее машин переименованной Toro Rosso.

Межсезонье постепенно подходит к концу. Первая презентация, запланированная Ferrari на 11 февраля, состоится уже без малого через две недели. Когда покажет свою новую машину Red Bull, пока не объявлено.