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Элбон назвал Квята «кебабом»

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Элбон назвал Квята «кебабом»
Автор:
26 янв. 2020 г., 13:58

Развлекаясь на горнолыжном курорте в австрийских Альпах, гонщик Red Bull придумал прозвища для своих коллег.

На этой неделе Red Bull по традиции собрала своих гонщиков на горнолыжном курорте Кицбюэль, где в этот уик-энд проходят очередные соревнования Кубка мира.

 

Помимо Макса Ферстаппена, Александра Элбона, Пьера Гасли и Даниила Квята, а также участника MotoGP Пола Эспаргаро, туда приехали босс McLaren Зак Браун и пилот Ferrari Себастьян Феттель, который прокатил своего давнего друга Берни Экклстоуна на мотовездеходе.

 

Свои приключения гонщики транслировали в социальные сети, не забывая подшучивать друг над другом. Так, Элбон в инстаграме назвал Квята «кебабом», Ферстаппена «мясом», а Эспаргаро «спаржей»:

 

Квят немногим ранее удивил своих болельщиков кадрами из вертолета Eurocopter EC135. Кто бы мог подумать, что у россиянина есть лицензия пилота? 

Кроме того, на Данииле была шапка с желтой надписью AlphaTauri, что уже дало поклонникам теории заговора повод говорить, что этот цвет появится и в ливрее машин переименованной Toro Rosso. 

 

Межсезонье постепенно подходит к концу. Первая презентация, запланированная Ferrari на 11 февраля, состоится уже без малого через две недели. Когда покажет свою новую машину Red Bull, пока не объявлено.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Даниил Квят В Магазин , Александр Элбон
Автор Денис Буденков

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