Элбон: Меня больше расстроила не срезка, а скорость Williams в квалификации

Алекс Элбон удивил Формулу 1, уступив лишь Максу Ферстаппену в первой пятничной сессии на трассе братьев Родригес. А днем позже стало ясно, что такой результат не является случайностью – в заключительной тренировке англо-тайский гонщик вновь показал вторую скорость.

Неудивительно, что перед квалификацией болельщики ожидали от Элбона борьбы с соперниками из топ-команд. Но с первых минут стало ясно, что поведение темно-синей машины FW45 стало совсем иным. Алекс сказал по радио, что «на каждом торможении блокируются колеса, а в каждом повороте несет задок».

Он смог выйти во второй сегмент, но там судьи не засчитали его решающий быстрый круг, зафиксировав срезку во втором повороте – Элбон будет стартовать только 14-м.

Говоря о своем выступлении, гонщик для начала не согласился с тем, что нарушил правила.

«Не думаю, что там был выезд за линию, – сказал он репортерам. – На разбор ходил Дейв [Реддинг, тим-менеджер], ему показали дополнительные записи, но даже на них похоже, что заднее колесо осталось на белой линии, а не за ней.

Может я и ошибаюсь. Мне бы хотелось ошибаться, так как тогда будет не так обидно. Но по тому, что я видел, нарушения не было».

Он добавил: «Вообще-то, из кадров следует, что колесо было в воздухе. Так что технически я ничего не нарушил – ведь для этого необходимо, чтобы все четыре колеса находились на земле.

Кроме того, поребрик в этом месте белый, так что просто невозможно сказать, где он заканчивается и начинается белая линия. Просто не понимаю, как они принимали решение».

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Фото: Марк Саттон / Motorsport Images Алекс Элбон, Williams Racing

Однако главным огорчением, по словам Элбона, стал все же квалификационный темп Williams.

«Это расстраивает куда больше, чем история со срезкой, – признал он. – Я проехал почти на полсекунды хуже, чем в субботней тренировке. Сцепление стало гораздо хуже. Об этом говорили и другие, но мне больше всего не хватало зацепа задка в первом повороте. Из-за этого начинаются скольжения, и сразу страдают шины.

Мои круги были больше похожи на гоночные. Приходилось постоянно контролировать состояние резины, чтобы задняя смогли продержаться до третьего сектора.

Нам надо понять, что произошло. Кстати, такой же картина была и год назад».

Главный гоночный инженер Дейв Робсон рассказал: «Мы внесли в настройки лишь минимальные коррективы, но поведение машины стало совсем другим.

Она ехала очень здорово в третьей тренировке, но в квалификации уровень сцепления резко упал для обоих пилотов. Нам надо понять, из-за чего так вышло».

Другой гонщик Williams Логан Сарджент стартует в Мехико 20-м и последним – в квалификации ему не засчитали ни одного быстрого круга.

Дополнительная информация: Адам Купер