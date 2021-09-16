Элбон: Меня не радуют проблемы Переса

Алекс Элбон провел в составе Red Bull полтора года, но так и не смог адаптироваться к машине, сильно уступая своему напарнику Максу Ферстаппену. В этом году Элбон стал тест-пилотом команды, а его место занял Серхио Перес, который столкнулся с похожими проблемами.

Элбон рассказал, что отчеты мексиканца совпадают с теми, что год назад давал он сам, но злорадство это у Алекса не вызывает.

«Комментарии Переса звучат похоже на то, как я все это видел в прошлом году, – сказал Элбон Auto Hebdo. – Но то, что у него тоже трудности, меня нисколько не радует, ведь я желаю команде всего лучшего.

Я пытаюсь помогать ему, делясь своим опытом и знанием машины. В сравнении с 2020 годом она стала лучше, но все еще доставляет проблем».

При этом Элбон полагает, что сам в этом году справился бы лучше, чем в прошлом: «Трудно судить, но нынешняя машина лучше прошлогодней».