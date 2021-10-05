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Формула 1 Новости

Элбон: Марко играет роль злодея, но это не правда

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Алекс заверил, что мы неверно воспринимаем доктора Марко

Элбон: Марко играет роль злодея, но это не правда

Советника Red Bull Хельмута Марко многие считают крайне жестким руководителем, ответственным за критику и увольнение пилотов из системы команды. Алекс Элбон при Марко из боевого пилота Red Bull стал резервным, но таец уверяет, что образ советника в медиа не соответствует реальности.

«Я думаю, тут видно совершенно неверное понимание, – сказал Элбон в подкасте F1 Nation. – Он играет в медиа роль злодея, но на деле все совсем не так, тут дело в Red Bull. Надо понимать, что это команда победителей, и они ждут хороших результатов. В команде есть культура, при которой не выиграв нельзя быть довольным. В топ-командах так и должно быть – в Red Bull, Mercedes, Ferrari.

Конечно, это тяжело, особенно когда у тебя нет опыта на топ-уровне. Но нет такого, что тебе говорят, что если чего-то не добьешься, то ты уволен. Команда хочет, чтобы обе машины выступали хорошо. И не хотят давить на того, кто не дает результатов, на него и так достаточно давят медиа. 

Если говорить обо мне, то я сильнее всех давлю на себя сам. Никто другой уже не может усилить этого давления. Просто то, как надо ехать на этой машине, чтобы она была быстра, мне или Пересу дается не так легко, как Максу».

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