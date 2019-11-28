Элбон: Льюис написал мне после аварии в Сан-Паулу
Пилот Red Bull рассказал, что чемпион мира извинился перед ним за столкновение на Гран При Бразилии – но не стал раскрывать подробности их обмена репликами.
На «Интерлагосе» Алекс Элбон боролся с Льюисом Хэмилтоном за второе место в конце гонки. В одном из эпизодов шестикратный чемпион попытался обогнать соперника, но выбил того с трассы и финишировал в итоге третьим. Элбон смог добраться до финиша, но вне очковой зоны.
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Судьи лишили Хэмилтона призового места, а Элбон в результате аварии лишился шанса впервые в карьере подняться на подиум Формулы 1. Сразу после гонки Льюис извинился перед пилотом Red Bull, а несколько позже этого – как рассказал Алекс, – еще и отправил ему несколько сообщений.
«Не надо винить во всем Льюиса, – сказал Элбон Sky Sports в преддверии этапа в Абу-Даби. – Я бы сам мог избежать случившегося, но, конечно, было приятно услышать его слова. Он также прислал мне пару сообщений. Так что все здорово».
Он добавил: «Итог вышел довольно грустным, но если подумать, у меня был хороший уик-энд. Едва ли не впервые – это же получилось у меня и в Мехико – я смог бороться с серьезными ребятами. В этом больше положительных моментов, чем отрицательных.
В конце концов, гонку разрушала лишь одна небольшая авария, но если подумать, в целом уик-энд был неплох».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин , Александр Элбон
|Автор
|Денис Буденков
Элбон: Льюис написал мне после аварии в Сан-Паулу
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