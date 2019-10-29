Элбон круче Ферстаппена: интересная статистика Гран При Мексики
Кими вспоминает времена дебюта в McLaren, у Грожана отобрали его фирменный антирекорд, а в боксах Mercedes отметили целый набор юбилеев и достижений.
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Шарль Леклер записал на свой счет седьмой поул в карьере и сравнялся по этому показателю с Жаком Лаффитом
Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
В этом сезоне у Леклера уже 7 поулов в 18-ти гонках. Это неплохая статистика: к примеру, в 2002 году Михаэль Шумахер стал чемпионом, имея 7 поулов в 17-ти гонках. На счету Льюиса Хэмилтона было 7 поулов в 18-ти этапах 2008-го и 19-ти Гран При 2014-го годов
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
На последних девяти Гран При Мексики с поула стартовали девять разных пилотов: с 1989 по 1992 годы этими пилотами были Айртон Сенна, Герхард Бергер, Риккардо Патрезе и Найджел Мэнселл (на фото), с 2015 по 2019 годы – Нико Росберг, Льюис Хэмилтон, Себастьян Феттель, Даниэль Риккардо и Шарль Леклер
Фотограф: Sutton Images
Ferrari уже шесть раз подряд начинала гонку с поул-позишн. Последний раз со Скудерией такое случилось 13 лет назад: та серия началась в 2006 году на Гран При Японии и длилась до Гран При Испании следующего сезона
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Ferrari в 80-й раз заняла первые две позиции на стартовом поле и в 65-й раз – весь первый ряд (это разные показатели, так как в начале истории Ф1 в первом ряду было три позиции). По второму показателю Ferrari вновь немного оторвалась от Mercedes, на счету которой 64 старта с первого ряда
Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images
Себастьян Феттель стартовал с первого ряда в 99-й раз. Чаще это удавалось только Михаэлю Шумахеру (116 раз) и Льюису Хэмилтону (144)
Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images
Льюис Хэмилтон уже в течение семи последних Гран При ни разу не стартовал с поул-позишн. Такого с ним не случалось с 2015 года
Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Пятое место в квалификации стало лучшим результатом в карьере Александра Элбона
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Шестое место Валттери Боттаса стало для финна худшим результатом в сезоне
Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images
Пилоты McLaren в четвертый раз подряд вдвоем прошли в третий сегмент квалификации. Это случилось с британской командой впервые за пять лет – последний раз такой результат был зафиксирован в 2014 году
Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images
Оба пилота Toro Rosso прошли в третий сегмент впервые с Гран При Монако
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
За четыре Гран При, проведенных командой Haas в Мексике, ни разу ни один из пилотов этой команды не смог пройти в квалификации дальше первого сегмента
Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Льюис Хэмилтон одержал 83-ю победу в карьере. Чтобы побить рекорд Михаэля Шумахера, британцу надо выиграть еще 9 гонок
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Команда Mercedes-Benz одержала свою 100-ю победу в Ф1. Немцы, таким образом, выиграли 48,3 % гонок, в которых приняли участие – это рекорд чемпионатов мира. Сравните с другими командами, у которых больше 100 побед: Ferrari – 24,1 % при 238 победах, McLaren – 21,2 % при 182 победах, Williams – 15,4 % при 114 победах. Примечательно, что все команды, кроме Mercedes, одержали свои сотые победы еще в 90-е годы
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
В 18-ти гонках этого года обладатель поула побеждал лишь 5 раз – то есть в 27,8 % случаев. Последний раз соответствующий коэффициент был столь низким 20 лет назад: в 1999 году с поула были выиграны всего 3 гонки – или 18,75 % от всех. Антирекорд по этому показателю был установлен в 1982 году: две победы с поула, т.е. всего 12,5 % случаев
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Третий в карьере Шарля Леклера лучший круг позволил монегаску сравняться по этому показателю помимо прочих с Брюсом Маклареном, Йохеном Риндтом и Кеке Росбергом
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Льюис Хэмилтон и Себастьян Феттель поделили два первых места на финише уже в 55-й раз. Это рекорд Формулы 1. На втором месте – дуэт Льюиса Хэмилтона и Нико Росберга (45 раз)
Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Льюис Хэмилтон попал на подиум в 149-й раз (до рекорда Михаэля Шумахера осталось 6 финишей в первой тройке), Себастьян Феттель – в 120-й, Валттери Боттас – в 44-й
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
В составе Mercedes Льюис Хэмилтон оказался на подиуме в 100-й раз. Более удачным было только сотрудничество Михаэля Шумахера и Ferrari – 116 подиумов
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
На Гран При Мексики британец перехватил у Нико Росберга рекорд по количеству проведенных за Mercedes Гран При Ф1: 137 против 136. Валттери Боттас по этому показателю обогнал Михаэля Шумахера: 59 Гран При против 58
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Немецкая команда преодолела символический рубеж в 5 000 очков, набранных в Ф1. Благодаря новой системе начисления баллов, введенной в 2010 году (всего за два сезона до первой в новейшей истории победы Mercedes), коллектив быстро догоняет McLaren в борьбе за второе место. На счету британцев сейчас 5 319,5 очков. Лидирующая Ferrari пока далеко впереди – 5 319,5 баллов
Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images
Льюис Хэмилтон набрал очки в 30-й раз подряд и в 63-й раз за последние 64 Гран При
Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images
После перехода в Red Bull Александр Элбон набрал 58 очков, в то время как Макс Ферстаппен – 39
Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images
7-е место на финише стало лучшим результатом Серхио Переса на домашнем Гран При. Примечательно, что мексиканец закончил в очках четыре из пяти гонок на автодроме имени братьев Родригес
Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images
Сойдя с трассы, Кими Райкконен не смог набрать очки уже в шестой раз подряд. Последний раз такое случалось с финном в 2002 году: тогда, финишировав на подиуме в своей первой гонке за McLaren, после этого Кими шесть раз подряд не мог добраться до финиша
Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Ландо Норрис сошел с трассы в шестой раз за сезон и за карьеру. Это делает британца лидером среди действующих пилотов по доле незаконченных гонок за карьеру – 33,3 %. Позади остался даже, казалось бы, вечный лидер по этому показателю – Ромен Грожан (с результатом в 29,2 %). Ниже всего процент сходов – 5,6 – у Александра Элбона
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Мексики
|Местонахождение
|Автодром братьев Родригес
|Пилоты
|Кими Райкконен В Магазин , Льюис Хэмилтон В Магазин , Себастьян Феттель В Магазин , Серхио Перес В Магазин , Валттери Боттас В Магазин , Александр Элбон , Шарль Леклер , Ландо Норрис
|Команды
|McLaren В Магазин , Ferrari В Магазин , Toro Rosso В Магазин , Mercedes В Магазин , Haas F1 Team
|Автор
|Бенжамен Винель
Элбон круче Ферстаппена: интересная статистика Гран При Мексики
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