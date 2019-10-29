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Формула 1 / Гран При Мексики / Статистика

Элбон круче Ферстаппена: интересная статистика Гран При Мексики

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Элбон круче Ферстаппена: интересная статистика Гран При Мексики
Автор:
, редактор (Франция)
29 окт. 2019 г., 11:00

Кими вспоминает времена дебюта в McLaren, у Грожана отобрали его фирменный антирекорд, а в боксах Mercedes отметили целый набор юбилеев и достижений.

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Команда Mercedes-Benz одержала свою 100-ю победу в Ф1. Немцы, таким образом, выиграли 48,3 % гонок, в которых приняли участие – это рекорд чемпионатов мира. Сравните с другими командами, у которых больше 100 побед: Ferrari – 24,1 % при 238 победах, McLaren – 21,2 % при 182 победах, Williams – 15,4 % при 114 победах. Примечательно, что все команды, кроме Mercedes, одержали свои сотые победы еще в 90-е годы
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В 18-ти гонках этого года обладатель поула побеждал лишь 5 раз – то есть в 27,8 % случаев. Последний раз соответствующий коэффициент был столь низким 20 лет назад: в 1999 году с поула были выиграны всего 3 гонки – или 18,75 % от всех. Антирекорд по этому показателю был установлен в 1982 году: две победы с поула, т.е. всего 12,5 % случаев
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Немецкая команда преодолела символический рубеж в 5 000 очков, набранных в Ф1. Благодаря новой системе начисления баллов, введенной в 2010 году (всего за два сезона до первой в новейшей истории победы Mercedes), коллектив быстро догоняет McLaren в борьбе за второе место. На счету британцев сейчас 5 319,5 очков. Лидирующая Ferrari пока далеко впереди – 5 319,5 баллов
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Сойдя с трассы, Кими Райкконен не смог набрать очки уже в шестой раз подряд. Последний раз такое случалось с финном в 2002 году: тогда, финишировав на подиуме в своей первой гонке за McLaren, после этого Кими шесть раз подряд не мог добраться до финиша
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Ландо Норрис сошел с трассы в шестой раз за сезон и за карьеру. Это делает британца лидером среди действующих пилотов по доле незаконченных гонок за карьеру – 33,3 %. Позади остался даже, казалось бы, вечный лидер по этому показателю – Ромен Грожан (с результатом в 29,2 %). Ниже всего процент сходов – 5,6 – у Александра Элбона

Ландо Норрис сошел с трассы в шестой раз за сезон и за карьеру. Это делает британца лидером среди действующих пилотов по доле незаконченных гонок за карьеру – 33,3 %. Позади остался даже, казалось бы, вечный лидер по этому показателю – Ромен Грожан (с результатом в 29,2 %). Ниже всего процент сходов – 5,6 – у Александра Элбона
26/26

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Мексики
Местонахождение Автодром братьев Родригес
Пилоты Кими Райкконен В Магазин , Льюис Хэмилтон В Магазин , Себастьян Феттель В Магазин , Серхио Перес В Магазин , Валттери Боттас В Магазин , Александр Элбон , Шарль Леклер , Ландо Норрис
Команды McLaren В Магазин , Ferrari В Магазин , Toro Rosso В Магазин , Mercedes В Магазин , Haas F1 Team
Автор Бенжамен Винель

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