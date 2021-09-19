Элбон: Из меня бы вышел хороший руководитель команды

Алекс Элбон со следующего сезона переходит в команду Williams, однако пока продолжает работать на симуляторе Red Bull, а также выполнять другую активность для «Быков». Например, отвечать по заданию отдела маркетинга на наиболее необычные вопросы болельщиков.

В частности, в последнем видео Элбон ответил на вопрос о предпочтительной роли в команде в случае, если это будет не роль пилота.

«Если не гонщиком, то я бы хотел быть главой команды, – сказал Элбон. – Думаю, я бы отлично с этим справился. Ну или пошел бы в отдел маркетинга, так как вы там все равно ничего не делаете. Шучу, не обижайтесь. Мне нравятся ребята из отдела маркетинга. Без них я бы сейчас так весело не отвечал на вопросы».

Большинство остальных вопросов были связаны с увлечениями Элбона помимо гонок, однако тайского пилота также спросили, кого бы он позвал в свою команду по перетягиванию каната: Макса Ферстаппена или Кристиана Хорнера.

«Макс определенно моложе, так что он предпочтительнее. С другой стороны Кристиан хорош в политике и он бы, возможно, придумал, как нам выиграть. Но все же я бы выбрал Макса», – заявил Элбон.