Элбон и Магнуссен не стали искать виновного в аварии на старте
Пилоты сошлись во мнении, что их столкновение стало лишь следствием неудачного стечения событий
Неширокая стартовая прямая «Интерлагоса» регулярно становится местом аварий, когда пилоты сражаются за позиции на входе в первый поворот после сигнала светофоров. В минувшее воскресенье места на асфальте не хватило двум пилотам Haas и Алексу Элбону.
Нико Хюлькенберг оказался зажат между машинами соперников, и чтобы не столкнуться с напарником, начал смещаться наружу в сторону Williams. После контакта Элбона отбросило на Магнуссена, что привело к двойному сходу и вызвало цепную реакцию: Haas датского гонщика ударила сзади McLaren Оскара Пиастри, а слетевшая с диска шина (ее хорошо видно на фото ниже) повредила заднее крыло Даниэлю Риккардо.
Говоря об аварии, ее участники не стали обвинять друг друга, как частенько случается.
«Обычной невезение, – сказал Магнуссен репортерам. – Я здорово стартовал, машина ощущалась очень здорово. Перед стартом мне удалось убедить инженеров, что надо ставить шины Soft, и все начиналось позитивно. Но затем удача покинула нас.
Элбону и Нико не хватило места, они столкнулись, и машину Элбона отбросило на меня. Началась цепная реакция. Тут уж ничего не поделать – будем готовиться к следующей гонке в Лас-Вегасе».
В том же ключе высказался и Алекс: «На повторе можно заметить, что гонщик внутри [Магнуссен] немного смещается в сторону двух других.
Жаль, что так вышло – в гонке было так много сходов, что мы имели хороший шанс заработать очки. Но это был не наш день. Попробуем использовать свои шансы в Лас-Вегасе».
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
После старта: Нико Хюлькенберг, Haas VF-23, Эстебан Окон, Alpine A523
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