Элбон и Магнуссен не стали искать виновного в аварии на старте

Неширокая стартовая прямая «Интерлагоса» регулярно становится местом аварий, когда пилоты сражаются за позиции на входе в первый поворот после сигнала светофоров. В минувшее воскресенье места на асфальте не хватило двум пилотам Haas и Алексу Элбону.

Нико Хюлькенберг оказался зажат между машинами соперников, и чтобы не столкнуться с напарником, начал смещаться наружу в сторону Williams. После контакта Элбона отбросило на Магнуссена, что привело к двойному сходу и вызвало цепную реакцию: Haas датского гонщика ударила сзади McLaren Оскара Пиастри, а слетевшая с диска шина (ее хорошо видно на фото ниже) повредила заднее крыло Даниэлю Риккардо.

Говоря об аварии, ее участники не стали обвинять друг друга, как частенько случается.

«Обычной невезение, – сказал Магнуссен репортерам. – Я здорово стартовал, машина ощущалась очень здорово. Перед стартом мне удалось убедить инженеров, что надо ставить шины Soft, и все начиналось позитивно. Но затем удача покинула нас.

Элбону и Нико не хватило места, они столкнулись, и машину Элбона отбросило на меня. Началась цепная реакция. Тут уж ничего не поделать – будем готовиться к следующей гонке в Лас-Вегасе».

В том же ключе высказался и Алекс: «На повторе можно заметить, что гонщик внутри [Магнуссен] немного смещается в сторону двух других.

Жаль, что так вышло – в гонке было так много сходов, что мы имели хороший шанс заработать очки. Но это был не наш день. Попробуем использовать свои шансы в Лас-Вегасе».