Элбон: Ферстаппен играет в видеоигры перед квалификацией

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Алекс Элбон является одним из тех пилотов, кто был напарником Макса Ферстаппена, но настолько сильно уступал ему в скорости, что потерял место в команде. Сейчас англо-тайский пилот выступает в Williams, но вряд ли когда-нибудь вернется в Red Bull.

Тем не менее, Элбон честно признал превосходство Ферстаппена и даже поделился некоторыми своими наблюдениями о талантах напарника.

«Максу очень комфортно в Формуле 1, – сказал Элбон. – Он не показывает это на людях, не расскажет об этом в сериале Netflix. И люди не знают об этой стороне его жизни. Но в реальности я видел, что он настолько расслаблен, что играл в видеоигру FIFA прямо перед стартом квалификации.

Он самый талантливый пилот, с кем приходилось гоняться. Но мне сложно сравнивать его с легендами автоспорта. Думаю, его гоночный стиль говорит сам за себя. Но он не публичный человек на самом деле, он многое держит при себе».

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