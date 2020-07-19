Элбон: Дождь – единственный шанс Red Bull в Венгрии

Алекс Элбон стал только 13-м в квалификации Гран При Венгрии, испытывая проблемы с машиной. Пилот полагает, что в гонке болид будет работать лучше, но на прорыв не рассчитывает.

«Квалификация была особенно неудачной, но в целом в гонках мы не слишком плохи, – сказал Элбон. – Легко в гонке не будет, на этом этапе квалификация играет ключевую роль. Это не «Ред Булл Ринг», где можно было прорваться. Нам придется обгонять на трассе, потому что даже за счет стратегии тут мало что сделаешь. Будет тяжело, но мы постараемся совершить какое-то количество обгонов».

Лучшим шансом для Red Bull Элбон считает дождь во время гонки: «Теперь я хочу, чтобы трасса была мокрой! Надеюсь, погода будет переменчивой, для зрителей такая гонка тоже будет интереснее. Я слышал, что по прогнозам погода должна быть похожей на сегодняшнюю. Мы, конечно, хотим чтобы дождя было побольше. Это наш единственный шанс что-то отыграть».

Дополнительная информация: Джеймс Ньюболд