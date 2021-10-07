Элбон чуть не сорвал подписание контракта с Williams

Этой осенью Алекс Элбон подписал контракт с Williams и с 2022 года покинет систему Red Bull. Однако переход тайского пилота чуть не сорвался из-за его рассеянности, так как гонщик потерял паспорт прямо перед вылетом на подписание контракта.

«Я давал интервью австрийскому ТВ, а потом впервые встречался с разными большими людьми из Red Bull в Австрии, – рассказал Элбон в подкасте F1 Nation. – Я впервые посетил главный завод, а потом был в гостях у одного из этих больших людей. И снял там свою куртку.

А потом мне надо было уезжать из отеля в 3 часа ночи на самолет. Но я оставил паспорт в куртке, которую забыл у него дома. Я звонил ему, звонил и звонил... Конечно, не хотелось звонить кому-то с такой должностью. Но это был день, когда я должен был подписать контракт с Williams. Я не мог ждать, не мог пойти в посольство, мне надо было попасть на рейс. Но я звонил, а он не брал трубку. Спал, естественно.

Я помнил адрес, так что взял такси до его дома и стал звонить в дверь, но он все равно спал. К счастью, в 3:30 утра кто-то выходил из его жилого комплекса, я смог зайти и стал стучать в дверь. Он открыл и я сказал, что забыл у него куртку и паспорт. А он ответил, что я забыл куртку не у него, а в телестудии.

К счастью, в студии был охранник с ключами, так что я забрал куртку и поехал дальше».