Элбон чуть не подрался с фанатом Ferrari

Алекс Элбон провел прошлый сезон в Формуле 1, выступая за Red Bull, а в этом году остался резервистом и параллельно выступает в DTM. Причем для этой серии Red Bull выбрала тайцу машину одного из своих конкурентов по Ф1 – Ferrari.

В прошлом сезоне Элбону не раз доводилось вести борьбу с пилотами Скудерии на трассе, а после одного из Гран При он чуть не подрался с фанатом итальянской команды в баре.

«Мы устраивали вечеринки после каждой гонки, – рассказал Элбон BBC 5. – Там просто стоят столы с напитками, ничего не происходит, но перед вечеринкой у меня чуть не было происшествия с одним фанатом Ferrari. Он носил их кепку и назвал себя большим фанатом Себастьяна Феттеля.

Я присел за его столик, потому что ждал напитки и устал стоять. Там были только он и его подруга или жена. Он начал злиться и говорить мне уйти. Но бар был прямо рядом [с местом вечеринки], и мне надо было подождать всего пять минут. Но он пытался устроить драку, пытался меня задирать.

Я не знал, что делать в этой ситуации. А его жена пошла позвать охранника, чтобы меня выгнали. Но в итоге охрана выгнала их».

При этом Элбон не уверен, что болельщик его узнал: «Я мог бы сказать ему, кто я такой. В гонке [перед этим] я постоянно боролся с Себастьяном, и теперь думал: узнал меня этот парень или нет?»