Элбон: Буду рад стать первым, но и четвертым – хорошо

Алекс Элбон стал пятым в квалификации Гран При Айфеля, уступив 0,012 секунды Шарлю Леклеру. Таец остался доволен своим результатом, но признал, что мог оказаться на позицию выше.

«Шарль проехал хороший круг, – сказал Элбон. – Очевидно, что у меня была возможность еще немного прибавить. Все было нормально, не слишком плохо. Пятое место дает много возможностей в гонке, я буду бороться».

В гонке пилота Red Bull устроит подъем на одну позиции в сравнении со стартом: «Был бы счастлив стать первым! Но четвертое место тоже будет хорошим».

По мнению Элбона, из-за отмены пятничных тренировок гонка будет непредсказуемой.

«Никто не работал на длинных отрезках, – отметил пилот Red Bull. – Нет никаких данных по ним. Думаю, будет интересно, много разных вариантов. Мне такой двухдневный формат нравится, похоже на Формулу 2».