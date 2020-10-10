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Формула 1 / Гран При Айфеля / Новость

Элбон: Буду рад стать первым, но и четвертым – хорошо

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Элбон: Буду рад стать первым, но и четвертым – хорошо
Автор:
, редактор

Пилот Red Bull будет доволен, если в гонке опередит хотя бы Леклера

Алекс Элбон стал пятым в квалификации Гран При Айфеля, уступив 0,012 секунды Шарлю Леклеру. Таец остался доволен своим результатом, но признал, что мог оказаться на позицию выше.

«Шарль проехал хороший круг, – сказал Элбон. – Очевидно, что у меня была возможность еще немного прибавить. Все было нормально, не слишком плохо. Пятое место дает много возможностей в гонке, я буду бороться».

В гонке пилота Red Bull устроит подъем на одну позиции в сравнении со стартом: «Был бы счастлив стать первым! Но четвертое место тоже будет хорошим».

По мнению Элбона, из-за отмены пятничных тренировок гонка будет непредсказуемой. 

«Никто не работал на длинных отрезках, – отметил пилот Red Bull. – Нет никаких данных по ним. Думаю, будет интересно, много разных вариантов. Мне такой двухдневный формат нравится, похоже на Формулу 2».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Айфеля
Сессия Квалификация
Пилоты Александр Элбон
Команды Red Bull Racing
Автор Иван Матушкин

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