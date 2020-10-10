Элбон: Буду рад стать первым, но и четвертым – хорошо
Пилот Red Bull будет доволен, если в гонке опередит хотя бы Леклера
Алекс Элбон стал пятым в квалификации Гран При Айфеля, уступив 0,012 секунды Шарлю Леклеру. Таец остался доволен своим результатом, но признал, что мог оказаться на позицию выше.
«Шарль проехал хороший круг, – сказал Элбон. – Очевидно, что у меня была возможность еще немного прибавить. Все было нормально, не слишком плохо. Пятое место дает много возможностей в гонке, я буду бороться».
В гонке пилота Red Bull устроит подъем на одну позиции в сравнении со стартом: «Был бы счастлив стать первым! Но четвертое место тоже будет хорошим».
По мнению Элбона, из-за отмены пятничных тренировок гонка будет непредсказуемой.
«Никто не работал на длинных отрезках, – отметил пилот Red Bull. – Нет никаких данных по ним. Думаю, будет интересно, много разных вариантов. Мне такой двухдневный формат нравится, похоже на Формулу 2».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Айфеля
|Сессия
|Квалификация
|Пилоты
|Александр Элбон
|Команды
|Red Bull Racing
|Автор
|Иван Матушкин