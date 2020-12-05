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Формула 1 / Гран При Сахира / Новость

Элбон берег мягкие шины – в итоге ему не хватило знаний о нюансах работы болида на Soft

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Элбон берег мягкие шины – в итоге ему не хватило знаний о нюансах работы болида на Soft
Автор:
, Главный редактор

Пилот Red Bull в субботу был доволен балансом болида – но лишь до момента начала квалификации

Алекс Элбон назвал главной причиной своей неудачи в квалификации Гран При Сахира нехватку информации о работе болида RP16 на мягких шинах. По ходу субботней тренировки гонщик Red Bull использовал только покрышки составов Medium и Hard, чтобы иметь запас свежих мягких шин на квалификацию. Однако это не принесло желательного результата: в то время как Макс Ферстаппен стал 3-м, Элбон оказался лишь на 12-й строчке.

«Днем мы решили: если на шинах Hard у машины будет хороший баланс, то не будем трогать мягкие шины по ходу практики, – рассказал гонщик из Таиланда журналистам по окончании квалификации. – Баланс оказался не так чтоб отличным, но нормальным. Поэтому мы не стали менять программу и во второй части тренировки использовали Medium.

Однако если на двух более жестких типах баланс примерно одинаков, при переходе на Soft ситуация заметно меняется. Передние шины начинают цепляться за асфальт гораздо лучше – но не во всех поворотах. Где-то зацепа спереди было даже больше, чем надо – а где-то, наоборот, по-прежнему ощущался недобор. Обычно это можно скорректировать с помощью настроек крыльев – но сегодня сделать это не получилось. Так что, можно сказать, нас подвела нехватка информации о том, как машина ведет себя на Soft.

Если говорить о борьбе в гонке, то первые круги заезда Формулы 2 выглядели живенько. В новой конфигурации есть связки, где несколько поворотов подряд можно ехать бок о бок. Это интересно. Что касается темпа, то в пятницу на длинных сериях мы были отнюдь не медленными. Да, уровень прижимной силы у нас выше, чем у основных соперников – и это не позволит нам разгоняться так же быстро, как они. Но надеюсь, мы сможем воспользоваться тем, что наши машины будут меньше скользить в поворотах».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Сахира
Пилоты Александр Элбон
Команды Red Bull Racing
Автор Кирилл Качнов

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