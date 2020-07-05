Элбон: Атаковал Хэмилтона, пытаясь выиграть гонку

Алекс Элбон уверен: он не допускал каких-либо ошибок в борьбе с Льюисом Хэмилтоном за второе место на Гран При Австрии. Об этом пилот Red Bull заявил после финиша гонки в интервью британскому телеканалу Sky Sports.

«Если вспомнить наше столкновение с Льюисом в Бразилии в прошлом году, то там я бы сказал, что вина распределилась поровну, – сказал гонщик из Таиланда. – А в этот раз не представляю, что и как я мог бы сделать по-другому. Мы столкнулись, когда уже очень далеко уехали от апекса, когда уже фактически вышли из поворота. И, по-моему, на основании этого легко сделать правильные выводы.

Я согласен, что обгон по внешней траектории – это всегда риск. Но я оставил ему так много места, как только мог. Я в буквальном смысле слова прошел по краю и оказался впереди на выходе из поворота. После этого столкнемся мы или поедем дальше, зависело от него».

В момент контакта гонщики вели борьбу за вторую позицию. Элбон рассказал, что пошел в атаку в попытках побороться за победу в гонке. В то время как лидировавшие пилоты Mercedes проводили вторую половину заезда на жестких шинах, пилот Red Bull воспользовался выездом автомобиля безопасности, чтобы совершить лишний пит-стоп. В момент рестарта болид Элбона был обут в мягкие покрышки.

«Я согласен, что темп Mercedes был хорош, – продолжил гонщик. – Однако разница в составах шин давала нам определенный шанс. Думаю, мы могли выиграть эту гонку. Команда вовремя приняла правильное решение, на мягких шинах мой автомобиль выглядел очень сильно. У меня было примерно пять кругов, чтобы попробовать совершить обгон – и я был уверен, что машина позволит мне атаковать всерьез».

Судьи признали виновными в инциденте Хэмилтона – и штрафные 5 секунд отбросили чемпиона мира со второго на четвертое место. Это не помогло Элбону, который после столкновения откатился в хвост пелотона, а потом сошел из-за неисправности болида.

На вопрос, не собирается ли пилот Red Bull обсудить инцидент с вторым участником столкновения, Элбон ответил: «Сначала надо немного остыть».