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Формула 1 / Гран При Бахрейна / Новость

Эксперты увидели в Бахрейне свидетельства продления контракта Элбона

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Эксперты увидели в Бахрейне свидетельства продления контракта Элбона
Автор:
, Ответственный редактор

Поведение гонщика в паддоке дало наблюдателям основания полагать, что он уже получил самое главное известие всего года

Спор за место в кокпите второй машины Red Bull на 2021 год продолжается уже не первый месяц. Неудовлетворительные результаты Алекса Элбона подтолкнули больших боссов задуматься о приглашении пилота со стороны, Нико Хюлькенберга или Серхио Переса. 

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Одно время казалось, что шансы англо-тайца удержаться в команде окончательно устремились к нулю. Подиум в Муджелло почти забыт, а за пять прошедших с того времени гонок Алекс заработал всего семь очков. 

Однако когда сезон Формулы 1 продолжился в Бахрейне, журналисты отметили явные перемены в поведении пилота. 

В официальной программе Ф1, предваряющей уик-энд, Уилл Бакстон отметил: «Я сегодня спросил Макса Ферстаппена, как он оценивает свои шансы закончить год на втором месте. Он ответил, что его это вообще не заботит. Для Макса есть только титул, а все остальное неважно. 

А вот если говорить об Алексе, то я еще ни разу не видел его настолько расслабленным, как сегодня».  

Его собеседник Лоренс Баретто добавил: «Да, в этот раз он настроен на редкость позитивно, Алекс прямо-таки излучает уверенность. И если развивать эту мысль, то он сохранит свое место. Я вообще не вижу кого-то другого в этой машине на будущий год. 

Он уже сделал достаточно, чтобы убедить Red Bull, а Турция стала поворотным моментом. Там он очень уверенно смотрелся за рулем».

В Стамбуле Элбон впервые в карьере лидировал в гонке Ф1, но дважды крутился по ходу дистанции и финишировал в итоге седьмым, уступив пару секунд напарнику. В таблице общего зачета перед Бахрейном Алекс занимает девятую строчку. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна
Пилоты Александр Элбон
Команды Red Bull Racing
Автор Александр Кабановский

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