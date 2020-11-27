Эксперты увидели в Бахрейне свидетельства продления контракта Элбона

Спор за место в кокпите второй машины Red Bull на 2021 год продолжается уже не первый месяц. Неудовлетворительные результаты Алекса Элбона подтолкнули больших боссов задуматься о приглашении пилота со стороны, Нико Хюлькенберга или Серхио Переса.

Одно время казалось, что шансы англо-тайца удержаться в команде окончательно устремились к нулю. Подиум в Муджелло почти забыт, а за пять прошедших с того времени гонок Алекс заработал всего семь очков.

Однако когда сезон Формулы 1 продолжился в Бахрейне, журналисты отметили явные перемены в поведении пилота.

В официальной программе Ф1, предваряющей уик-энд, Уилл Бакстон отметил: «Я сегодня спросил Макса Ферстаппена, как он оценивает свои шансы закончить год на втором месте. Он ответил, что его это вообще не заботит. Для Макса есть только титул, а все остальное неважно.

А вот если говорить об Алексе, то я еще ни разу не видел его настолько расслабленным, как сегодня».

Его собеседник Лоренс Баретто добавил: «Да, в этот раз он настроен на редкость позитивно, Алекс прямо-таки излучает уверенность. И если развивать эту мысль, то он сохранит свое место. Я вообще не вижу кого-то другого в этой машине на будущий год.

Он уже сделал достаточно, чтобы убедить Red Bull, а Турция стала поворотным моментом. Там он очень уверенно смотрелся за рулем».

В Стамбуле Элбон впервые в карьере лидировал в гонке Ф1, но дважды крутился по ходу дистанции и финишировал в итоге седьмым, уступив пару секунд напарнику. В таблице общего зачета перед Бахрейном Алекс занимает девятую строчку.