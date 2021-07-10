Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Кими не оставят в покое. Его гонят из Ф1 все кому ни лень
Формула 1 / Гран При Великобритании Новость

Эксперт: В спринтах пилоты будут на поводке у инженеров

Автор:
, главный редактор

Известный журналист считает, что в нынешнем варианте от субботней гонки не стоит ждать множества обгонов – но у него есть интересное предложение

Эксперт: В спринтах пилоты будут на поводке у инженеров

Накануне первого этапа Формулы 1, который пройдет по новой экспериментальной схеме – с короткой гонкой в субботу, которая определит расстановку на стартовом поле воскресной гонке – участники чемпионата и наблюдатели продолжают прогнозировать, как будут развиваться события по ходу т.н. «спринтерской квалификации».

В частности, Льюис Хэмилтон недавно предположил, что весьма велик риск получить т.н. «паровозную» гонку – где пилоты не станут рисковать позицией в попытках атаковать соперника. В словах британца есть определенная логика: ведь потеря нескольких позиций в спринте приведет к потере нескольких мест на стартовой решетке – и таким образом, серьезно скажется на шансах набрать очки в воскресенье.

Еще одним аргументом в пользу того, что субботний заезд вряд ли будет увлекательным, поделился журналист Марк Хьюз, известный своими статьями на официальном сайте чемпионата и нескольких других англоязычных ресурсах.

«Хотя спринт продлится всего 17 кругов, пилоты не будут гнать на полную, – написал Хьюз в своей колонке на сайте британского журнала Motorsport Magazine. – Ведь выжимать из машины все – не самый быстрый способ проехать 17 кругов без пит-стопа. Пилотам надо будет найти оптимальный баланс между скоростью и предотвращением перегрева шин.

Инженеры будут крайне тщательно следить за показателями и давать пилотам указания – в точности как это обстоит по ходу воскресной гонки. По большому счету, спринт можно воспринимать как первый отрезок гонки – просто с большой паузой между ним и вторым отрезком. Можно сказать, что пилоты будут на поводке у инженеров.

Не упущена ли тут интересная возможность? Если уж мы делаем в спринте упор на пилота (в отсутствие пит-стопов и связанной с ними тактики) – может быть, стоило запретить телеметрию и радиосвязь по ходу этого заезда? Чтобы пилот обо всем думал сам. Может быть, стоит сделать так, чтобы команда на 17 кругов лишилась контроля над тем, что происходит с ее пилотами?»

Читайте также:

Билеты
Поделились
Комментарии
Кими не оставят в покое. Его гонят из Ф1 все кому ни лень

Предыдущая новость

Кими не оставят в покое. Его гонят из Ф1 все кому ни лень
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Лучший напарник Ферстаппена в Red Bull: Перес хуже Элбона

1 дн
2
Формула 1

Перес – лучший напарник Ферстаппена? Ответ Макса

1 дн
3
Формула 1

Хэмилтон: Спринт будет «паровозиком»

1 дн
4
Формула 1

Росберг о Гасли в Red Bull: В AlphaTauri на него нет давления

1 дн
5
Формула 1

FIA предостерегла команды Ф1: охранники – это не механики

3 дн
Самое важное:
Эксперт: В спринтах пилоты будут на поводке у инженеров
Формула 1

Эксперт: В спринтах пилоты будут на поводке у инженеров

1 ч
Кими не оставят в покое. Его гонят из Ф1 все кому ни лень
Формула 1

Кими не оставят в покое. Его гонят из Ф1 все кому ни лень

6 ч
Чем новый симулятор Ferrari лучше, чем у Mercedes и Red Bull
Формула 1

Чем новый симулятор Ferrari лучше, чем у Mercedes и Red Bull

10 ч
Росберг о Гасли в Red Bull: В AlphaTauri на него нет давления
Формула 1

Росберг о Гасли в Red Bull: В AlphaTauri на него нет давления

9 июл. 2021 г.
Лучший напарник Ферстаппена в Red Bull: Перес хуже Элбона
Формула 1

Лучший напарник Ферстаппена в Red Bull: Перес хуже Элбона

9 июл. 2021 г.
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Кирилл Качнов Больше от
Кирилл Качнов
Довициозо не был быстр на тестах и не хочет гоняться
MotoGP

Довициозо не был быстр на тестах и не хочет гоняться

Кими не оставят в покое. Его гонят из Ф1 все кому ни лень
Формула 1

Кими не оставят в покое. Его гонят из Ф1 все кому ни лень

Чем новый симулятор Ferrari лучше, чем у Mercedes и Red Bull
Формула 1

Чем новый симулятор Ferrari лучше, чем у Mercedes и Red Bull

Самое читаемое Сегодня

Лучший напарник Ферстаппена в Red Bull: Перес хуже Элбона
Формула 1 Формула 1

Лучший напарник Ферстаппена в Red Bull: Перес хуже Элбона

Перес – лучший напарник Ферстаппена? Ответ Макса
Формула 1 Формула 1

Перес – лучший напарник Ферстаппена? Ответ Макса

Хэмилтон: Спринт будет «паровозиком»
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон: Спринт будет «паровозиком»

Росберг о Гасли в Red Bull: В AlphaTauri на него нет давления
Формула 1 Формула 1

Росберг о Гасли в Red Bull: В AlphaTauri на него нет давления

FIA предостерегла команды Ф1: охранники – это не механики
Формула 1 Формула 1

FIA предостерегла команды Ф1: охранники – это не механики

Бинотто пугает Формулу 1 множеством сходов в Сильверстоуне
Формула 1 Формула 1

Бинотто пугает Формулу 1 множеством сходов в Сильверстоуне

Слухи: судьба гонки Формулы 1 в Японии зависит от Honda
Формула 1 Формула 1

Слухи: судьба гонки Формулы 1 в Японии зависит от Honda

Вассер о Шумахере в Alfa Romeo: Экклстоун знает больше меня
Формула 1 Формула 1

Вассер о Шумахере в Alfa Romeo: Экклстоун знает больше меня

Самое важное:

Эксперт: В спринтах пилоты будут на поводке у инженеров
Формула 1 Формула 1

Эксперт: В спринтах пилоты будут на поводке у инженеров

Кими не оставят в покое. Его гонят из Ф1 все кому ни лень
Формула 1 Формула 1

Кими не оставят в покое. Его гонят из Ф1 все кому ни лень

Чем новый симулятор Ferrari лучше, чем у Mercedes и Red Bull
Формула 1 Формула 1

Чем новый симулятор Ferrari лучше, чем у Mercedes и Red Bull

Росберг о Гасли в Red Bull: В AlphaTauri на него нет давления
Формула 1 Формула 1

Росберг о Гасли в Red Bull: В AlphaTauri на него нет давления

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.