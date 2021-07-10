Эксперт: В спринтах пилоты будут на поводке у инженеров

Накануне первого этапа Формулы 1, который пройдет по новой экспериментальной схеме – с короткой гонкой в субботу, которая определит расстановку на стартовом поле воскресной гонке – участники чемпионата и наблюдатели продолжают прогнозировать, как будут развиваться события по ходу т.н. «спринтерской квалификации».

В частности, Льюис Хэмилтон недавно предположил, что весьма велик риск получить т.н. «паровозную» гонку – где пилоты не станут рисковать позицией в попытках атаковать соперника. В словах британца есть определенная логика: ведь потеря нескольких позиций в спринте приведет к потере нескольких мест на стартовой решетке – и таким образом, серьезно скажется на шансах набрать очки в воскресенье.

Еще одним аргументом в пользу того, что субботний заезд вряд ли будет увлекательным, поделился журналист Марк Хьюз, известный своими статьями на официальном сайте чемпионата и нескольких других англоязычных ресурсах.

«Хотя спринт продлится всего 17 кругов, пилоты не будут гнать на полную, – написал Хьюз в своей колонке на сайте британского журнала Motorsport Magazine. – Ведь выжимать из машины все – не самый быстрый способ проехать 17 кругов без пит-стопа. Пилотам надо будет найти оптимальный баланс между скоростью и предотвращением перегрева шин.

Инженеры будут крайне тщательно следить за показателями и давать пилотам указания – в точности как это обстоит по ходу воскресной гонки. По большому счету, спринт можно воспринимать как первый отрезок гонки – просто с большой паузой между ним и вторым отрезком. Можно сказать, что пилоты будут на поводке у инженеров.

Не упущена ли тут интересная возможность? Если уж мы делаем в спринте упор на пилота (в отсутствие пит-стопов и связанной с ними тактики) – может быть, стоило запретить телеметрию и радиосвязь по ходу этого заезда? Чтобы пилот обо всем думал сам. Может быть, стоит сделать так, чтобы команда на 17 кругов лишилась контроля над тем, что происходит с ее пилотами?»