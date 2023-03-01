Эксперт: В Mercedes сочли оценки своей силы слишком мрачными

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После того, как команды Формулы 1 завершили трехдневную сессию в Бахрейне, не было недостатка во всевозможных прогнозах на предстоящий сезон. В качестве фаворита обычно называли Red Bull, тогда как Mercedes обычно ставили на третье или даже четвертое место.

Как оказалось, в стане самих восьмикратных чемпионов такие оценки вызвали удивление. Репортер Sky Крейг Слэтер поделился в эфире собственным инсайдом из паддока трассы в Сахире.

«Я говорил с одним из руководителей команды, – объяснил он. – Он сказал мне, что все почему-то рисуют слишком мрачную картину, оценивая их шансы.

В самой Mercedes по итогам тестов смотрят на ситуацию далеко не столь печально. Мне сказали: "Не забывал, это лишь тесты. Мы строили машину не для трассы в Бахрейне, а чтобы она была быстра по ходу всего сезона. Вдобавок, у нас на подходе важные новинки"».

Слэтер продолжил: «В Mercedes мне сказали, что не рассчитывают быть впереди Red Bull на старте нового чемпионата, помня об их силе в прошлом сезоне.

Но они ожидают серьезного сражения с Aston Martin и Ferrari за второе место. Если так, дела у них действительно складываются неплохо».

На тестах Льюис Хэмилтон показал второе время, уступив три с половиной десятых Серхио Пересу на Red Bull и выиграв столько же у пары гонщиков Ferrari.