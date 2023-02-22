Предыдущая / Репортер Sky привел три доказательства непобедимости Red Bull в 2023 году Следующая / СМИ: соперники попытались оспорить легальность воздуховода Ferrari
Формула 1 Новость

Эксперт: В Mercedes наверняка подготовили план Б, если их машина вновь не поедет

По мнению журналиста Sky Sports Теда Кравитца, на этот раз в Брэкли не повторят прошлогодней ошибки

Зейнеп Таш
Автор:
, редактор (Турция)
Эксперт: В Mercedes наверняка подготовили план Б, если их машина вновь не поедет
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Радикальная смена регламента Ф1 лишила Mercedes преимущества – команда, которая взяла до того восемь титулов подряд, построила к сезону 2022 года неудачное шасси W13, которое сильно испытывало на трассе сильную болтанку, которая не позволяла гонщикам бороться за высокие позиции. 

Потому многих удивило, что этой зимой Mercedes сохранила «беспонтонную» концепцию в своей новинке W14, хотя и внеся к нее определенные коррективы. При этом конструкторы из Брэкли дали понять, что в ближайшее время машину ждут перемены.

Читайте также:

В этих словах репортер Тед Кравитц увидел намек на то, что в Mercedes на случай новых проблем подготовили зимой запасной вариант шасси, чтобы точно не повторить сценарий сезона-2022.

«Они попробовали вновь вдохнуть жизнь в ту идею, которая не сработала год назад, – сказал британец. – Но я уверен, что у них в разработке есть и план Б.

Если потребуется, они смогут прямо по ходу чемпионата переключиться на другую машину, которая повторяет решения Red Bull или Ferrari». 

При этом Тед согласился с подходом Mercedes, где все же не стали сразу отказываться от своей первоначальной идеи. 

«Правила останутся неизменными еще несколько лет, – объяснил Кравитц. – Возможно, в какой-то момент у команды все же получится добиться своего. 

Похоже, они и правда смогли разобраться с тем, что помешало им в прошлом году. Они сохранили свой уникальный стиль с компактными понтонами, которых нет больше ни у кого в пелотоне. 

В любом случае, большая часть прижимной силы генерируется днищем, а его мы с вами не видим. Но даже если в итоге они решатся на радикальную смену концепции, мне не кажется, что это произойдет очень скоро».

Благодаря доработкам W13 по ход чемпионата-2022 команда из Брэкли смогла добавить своей машине скорости, что позволило завоевать двойную победу на бразильском Гран При. 

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Репортер Sky привел три доказательства непобедимости Red Bull в 2023 году

СМИ: соперники попытались оспорить легальность воздуховода Ferrari
Зейнеп Таш Больше от
Зейнеп Таш
«Дело не в деньгах или продувках». Вольф о штрафе Red Bull за перерасход

«Дело не в деньгах или продувках». Вольф о штрафе Red Bull за перерасход

Формула 1

«Дело не в деньгах или продувках». Вольф о штрафе Red Bull за перерасход «Дело не в деньгах или продувках». Вольф о штрафе Red Bull за перерасход

Хорнер поделился деталями программы Риккардо на 2023 год

Хорнер поделился деталями программы Риккардо на 2023 год

Формула 1

Хорнер поделился деталями программы Риккардо на 2023 год Хорнер поделился деталями программы Риккардо на 2023 год

Расселл о годах в Williams: Было сложно видеть Норриса с Элбоном на подиуме

Расселл о годах в Williams: Было сложно видеть Норриса с Элбоном на подиуме

Формула 1

Расселл о годах в Williams: Было сложно видеть Норриса с Элбоном на подиуме Расселл о годах в Williams: Было сложно видеть Норриса с Элбоном на подиуме

Mercedes Больше от
Mercedes
Поведение новинки W14 привело Mercedes в восторг

Поведение новинки W14 привело Mercedes в восторг

Формула 1
Мартовские тесты в Бахрейне

Поведение новинки W14 привело Mercedes в восторг Поведение новинки W14 привело Mercedes в восторг

Наглядно. Сравним все новые машины Формулы 1 в одинаковом ракурсе

Наглядно. Сравним все новые машины Формулы 1 в одинаковом ракурсе

Формула 1
Мартовские тесты в Бахрейне

Наглядно. Сравним все новые машины Формулы 1 в одинаковом ракурсе Наглядно. Сравним все новые машины Формулы 1 в одинаковом ракурсе

Стартовали предсезонные тесты Формулы 1. Вот что о них важно знать

Стартовали предсезонные тесты Формулы 1. Вот что о них важно знать

Формула 1
Мартовские тесты в Бахрейне

Стартовали предсезонные тесты Формулы 1. Вот что о них важно знать Стартовали предсезонные тесты Формулы 1. Вот что о них важно знать

Самое важное:

В пятницу тесты за Aston Martin проведет Алонсо

В пятницу тесты за Aston Martin проведет Алонсо

Формула 1

В пятницу тесты за Aston Martin проведет Алонсо В пятницу тесты за Aston Martin проведет Алонсо

Поведение новинки W14 привело Mercedes в восторг

Поведение новинки W14 привело Mercedes в восторг

Формула 1

Поведение новинки W14 привело Mercedes в восторг Поведение новинки W14 привело Mercedes в восторг

Ферстаппен назвал первый день тестов продолжением сезона-2022

Ферстаппен назвал первый день тестов продолжением сезона-2022

Формула 1

Ферстаппен назвал первый день тестов продолжением сезона-2022 Ферстаппен назвал первый день тестов продолжением сезона-2022

Алонсо уступил лишь Ферстаппену по итогам первого дня тестов Ф1

Алонсо уступил лишь Ферстаппену по итогам первого дня тестов Ф1

Формула 1

Алонсо уступил лишь Ферстаппену по итогам первого дня тестов Ф1 Алонсо уступил лишь Ферстаппену по итогам первого дня тестов Ф1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.