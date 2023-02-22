Эксперт: В Mercedes наверняка подготовили план Б, если их машина вновь не поедет

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Радикальная смена регламента Ф1 лишила Mercedes преимущества – команда, которая взяла до того восемь титулов подряд, построила к сезону 2022 года неудачное шасси W13, которое сильно испытывало на трассе сильную болтанку, которая не позволяла гонщикам бороться за высокие позиции.

Потому многих удивило, что этой зимой Mercedes сохранила «беспонтонную» концепцию в своей новинке W14, хотя и внеся к нее определенные коррективы. При этом конструкторы из Брэкли дали понять, что в ближайшее время машину ждут перемены.

В этих словах репортер Тед Кравитц увидел намек на то, что в Mercedes на случай новых проблем подготовили зимой запасной вариант шасси, чтобы точно не повторить сценарий сезона-2022.

«Они попробовали вновь вдохнуть жизнь в ту идею, которая не сработала год назад, – сказал британец. – Но я уверен, что у них в разработке есть и план Б.

Если потребуется, они смогут прямо по ходу чемпионата переключиться на другую машину, которая повторяет решения Red Bull или Ferrari».

При этом Тед согласился с подходом Mercedes, где все же не стали сразу отказываться от своей первоначальной идеи.

«Правила останутся неизменными еще несколько лет, – объяснил Кравитц. – Возможно, в какой-то момент у команды все же получится добиться своего.

Похоже, они и правда смогли разобраться с тем, что помешало им в прошлом году. Они сохранили свой уникальный стиль с компактными понтонами, которых нет больше ни у кого в пелотоне.

В любом случае, большая часть прижимной силы генерируется днищем, а его мы с вами не видим. Но даже если в итоге они решатся на радикальную смену концепции, мне не кажется, что это произойдет очень скоро».

Благодаря доработкам W13 по ход чемпионата-2022 команда из Брэкли смогла добавить своей машине скорости, что позволило завоевать двойную победу на бразильском Гран При.