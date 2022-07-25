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Формула 1 Новость

Эксперт увидел в поведении Феттеля признаки скорого завершения карьеры

По мнению репортера Sky Sports Теда Кравица, появляется все больше свидетельств того, что Себ уйдет из Формулы 1 после окончания нынешнего сезона

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Эксперт увидел в поведении Феттеля признаки скорого завершения карьеры
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Недавно в Aston Martin активно заговорили о желании продолжать сотрудничество с Себастьяном Феттелем так долго, как захочет сам четырехкратный чемпион. Однако у самого немца, похоже, все меньше желания выходить на старт за рулем медленной машины. 

Изменения в настроении гонщика подметил Тед Кравиц, который работает на пит-лейне для зрителей канала Sky Sports и хорошо знаком с инсайдерами Ф1.

Он рассказал, что команде пока не удалось уговорить Феттеля, и тот все больше склоняется к прекращению выступлений.

«В Aston Martin очень хотят, чтобы он остался – мне известно, что они сделали ему очередное предложение, – рассказал Кравиц в программе "Записная книжка" по ходу Гран При Франции. – Не знаю, собирается ли Себ принимать его. Это решается прямо сейчас. 

Но в его поведении можно отметить вполне конкретные и осязаемые перемены. Скажем, в Австрии он приехал на трассу с детьми [чего практически никогда не делал прежде]. Это подсказывает мне, что он рассматривает этот сезон как свой последний в Ф1.

Надо повнимательнее следить за ним в оставшихся гонках и искать другие свидетельства того, что он размышляет: "Знаете, что? А ведь пора".

Он все чаще пилотирует старые машины, как недавно Williams в Сильверстоуне. Я спрашиваю себя, а не может ли быть так, что в действительности он уже принял решение, и это его последний сезон в Ф1?

Посмотрим…»

Считается, что Лэнс Стролл имеет бессрочный контракт с Aston Martin, хотя формально его соглашение заканчивается уже в этом году. 

Если Феттель все же покинет команду, главными кандидатами ему на замену называют Пьера Гасли и Даниэля Риккардо – однако перейти в Сильверстоун оба смогут только с 2024 года. Этой весной, когда Себ пропустил два Гран При из-за коронавируса, его подменял Нико Хюлькенберг.

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