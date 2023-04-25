Эксперт увидел в действиях Mercedes хаос и панику

Когда компания Bridgestone была поставщиком Формулы 1, ван дер Гринт был одним из ее ключевых специалистов. В дальнейшем он следил за чемпионатом уже как эксперт и заслужил уважение болельщиков своими здравыми и логичными суждениями.

В очередном видео Кес поделился мыслями о том, что сейчас происходит с командой Mercedes. Зимой ее представители утверждали, что разобрались с проблемами 2022 года и вновь готовы к борьбе за победы. Однако после трех Гран При коллектив идет только третьим в Кубке конструкторов, а его гонщики завоевали лишь один призовой кубок.

«Мне по душе, что изначально они решили сохранить прежнюю концепцию машины, – сказал эксперт. – Значит, они верили в нее. Но сейчас, похоже, в команде пришли к выводу, что она все же недостаточно хороша.

Это заставило меня задуматься – что же они тогда обсуждали и анализировали зимой? Если ты настолько поздно приходишь к заключению о необходимости серьезных переделок, это очень странно. Если так, становится понятна роль тех людей, что ушли из команды».

В последнее время Mercedes покинули глава тактического штаба Джеймс Воулз, возглавивший Williams, а также один из ключевых специалистов по аэродинамике Эрик Бланден – его переманили в Aston Martin.

Ван де Гринт продолжил: «Очень похоже, что атмосфера в команде близка к панике. На самом деле, это можно услышать это даже в словах [Тото] Вольфа. Он говорит так, словно почти признал поражение.

Впрочем, он хитрый лис – и наверняка ведет свою игру, выставляя ситуацию хуже, чем она есть, и втайне надеясь найти выход из ситуации.

Кроме того, у них есть Джордж Расселл. Он очень быстр, но пока ему не особенно везет. Но ни о какой гармонии внутри команды говорить не приходится. Напротив, там скорее хаос и паника».

Джордж Расселл, Mercedes-AMG, после схода Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Также инженер затронул тему DRS, которую все в Ф1 называют секретным оружием Red Bull.

«Их машина превосходит остальные и в поворотах, где подвижное крыло не используется, – отметил Кес. – Но как же просто Red Bull обгоняет всех на прямых… Когда у них есть возможность использовать DRS, никто не в состоянии сопротивляться.

Red Bull просто проезжают мимо. Снимаю шляпу перед командой за то, что они сделали. А ведь эффективность DRS наверняка можно будет еще повысить».