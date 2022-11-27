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Формула 1 Новость

Эксперт: Смена босса не решит проблемы Ferrari

По мнению бывшего гонщика и репортера Sky Sports Каруна Чандока, команде из Маранелло не поможет увольнение Маттиа Бинотто

Зейнеп Таш
Автор:
, редактор (Турция)
Эксперт: Смена босса не решит проблемы Ferrari
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Ferrari подарила своим многочисленным поклонникам надежду отличным началом сезона-2022. Алая машина, построенная по новому регламенту с граунд-эффектом, оказалась самой быстрой в пелотоне и выиграла две из трех первых гонок. 

Однако затем начались сложности: поломки, ошибки в тактике, недостаточно быстрый прогресс по хорду чемпионата. В итоге он надежд на титулы остались только воспоминания: Скудерия закончила год второй, выиграв еще лишь в двух гонках. 

Такие выступления привели к решению боссов концерна уводить главу команды Маттиа Бинотто: считается, что решение уже принято, и о нем объявят в ближайшее время. 

Но принесет ли смена руководителя, особенно в очень важной фазе подготовки к новому сезону, желаемые результаты? Эксперт Sky F1 Карун Чандок предположил, что все несколько сложнее.

«Мне будет жаль, если Бинотто уйдет, – написал индиец в социальных сетях. – С ним всегда было приятно общаться, а он никогда не отвечал на такие просьбы отказом. 

С командой он всегда стремился действовать смело, но ему оказалось не под силу реализовать все те реформы, которые были необходимы. 

Смена босса не решит проблем Ferrari, им необходима более широкая реорганизация». 

Эксперт продолжил: «Я надеюсь, что Маттиа вернется к роли технического лидера. Это было бы правильно, так как с прошедшему сезону они построили действительно быструю машину.

Сейчас команде критически важно отладить работу гоночной бригады и подготовку доработок по ходу сезона». 

Четыре победы по ходу прошедшего сезона стали для Ferrari лучшим результатом с 2018 года, когда Себастьян Феттель и Кими Райкконен выиграли шесть Гран При. 

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