Предыдущая / У McLaren появились два новых запасных пилота. Вновь из другой команды Следующая / Стролл попал в аварию на велосипеде и пропустит предсезонные тесты Ф1
Формула 1 Новость

Эксперт: Red Bull растеряла популярность у британских болельщиков

Карун Чандок рассказал об интересном феномене, набравшем силу в последнее время

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Эксперт: Red Bull растеряла популярность у британских болельщиков
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Хотя команда Red Bull Racing и выступает в Формуле 1 под австрийским флагом, она с момента создания базируется в Британии, а все ее ключевые сотрудники, включая руководителя Кристиана Хорнера и главу технического штаба Эдриана Ньюи, являются подданными Соединенного королевства.  

Однако, как рассказал бывший гонщик Ф1 и эксперт Sky Sports Карун Чандок, то обстоятельство, что лидер RBR Макс Ферстаппен является главным соперником Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла, привело к падению популярности «Быков» у местных болельщиков.

«Это даже забавно, – отметил индиец в подкасте Autosport. – Я говорил с людьми из Red Bull, и они сами признают, что хоть и выиграли титул [среди пилотов] в двух последних сезонах, но тем самым настроили против себя многих британских болельщиков.  

Думаю, тому есть несколько причин. Во-первых, ни один из их гонщиков не представляет Британию, а во-вторых, люди чувствуют, что Red Bull противостоит Льюису. 

За Mercedes сейчас выступают сразу два британца. А в Формуле 1 есть старая истина: если не считать Ferrari, болельщики всегда поддерживают гонщиков, а не команду. 

И я вижу, что популярность Red Bull в стране совсем не столь высока, как прежде». 

Чандок добавил, что после неоднозначного финала 2021 года, когда Ферстаппен переиграл Хэмилтона во многом из-за судейской ошибки, команда из Милтон-Кинса тоже вела себя не лучшим образом. 

«Они могли бы сказать, что Льюис сделал все возможное, отлично сражался, и очень жаль, что в итоге не смог победить, – объяснил Карун. – Думаю, если бы в той ситуации они поточнее выбирали слова, волна негатива в их адрес была бы куда меньше».

В великобритании базируются семь из десяти нынешних команд Формулы 1, хотя Alpine, Mercedes, Red Bull и Haas выступают в чемпионате под флагами других стран. 

Читайте также:
Поделились
Комментарии

У McLaren появились два новых запасных пилота. Вновь из другой команды

Стролл попал в аварию на велосипеде и пропустит предсезонные тесты Ф1
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Совсем скоро стартуют предсезонные тесты Формулы 1. Вот что о них важно знать

Совсем скоро стартуют предсезонные тесты Формулы 1. Вот что о них важно знать

Формула 1
Мартовские тесты в Бахрейне

Совсем скоро стартуют предсезонные тесты Формулы 1. Вот что о них важно знать Совсем скоро стартуют предсезонные тесты Формулы 1. Вот что о них важно знать

Мазепину не хватило двух секунд до победы в Азиатском Ле-Мане

Мазепину не хватило двух секунд до победы в Азиатском Ле-Мане

Азиатский Ле-Ман
4 часа Дубая

Мазепину не хватило двух секунд до победы в Азиатском Ле-Мане Мазепину не хватило двух секунд до победы в Азиатском Ле-Мане

Босс Alpine: Если Andretti пустят в Ф1, мы будем поставлять им моторы

Босс Alpine: Если Andretti пустят в Ф1, мы будем поставлять им моторы

Формула 1

Босс Alpine: Если Andretti пустят в Ф1, мы будем поставлять им моторы Босс Alpine: Если Andretti пустят в Ф1, мы будем поставлять им моторы

Карун Чандок Больше от
Карун Чандок
Кем заменить Льюиса, когда он уйдет из Ф1? Эксперт дал совет Mercedes

Кем заменить Льюиса, когда он уйдет из Ф1? Эксперт дал совет Mercedes

Формула 1

Кем заменить Льюиса, когда он уйдет из Ф1? Эксперт дал совет Mercedes Кем заменить Льюиса, когда он уйдет из Ф1? Эксперт дал совет Mercedes

Чандок придумал, чем заняться Феттелю после завершения карьеры

Чандок придумал, чем заняться Феттелю после завершения карьеры

Формула 1

Чандок придумал, чем заняться Феттелю после завершения карьеры Чандок придумал, чем заняться Феттелю после завершения карьеры

Эксперт: Смена босса не решит проблемы Ferrari

Эксперт: Смена босса не решит проблемы Ferrari

Формула 1

Эксперт: Смена босса не решит проблемы Ferrari Эксперт: Смена босса не решит проблемы Ferrari

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Моторы Red Bull в сезоне-2023 вновь будут носить имя Honda

Моторы Red Bull в сезоне-2023 вновь будут носить имя Honda

Формула 1

Моторы Red Bull в сезоне-2023 вновь будут носить имя Honda Моторы Red Bull в сезоне-2023 вновь будут носить имя Honda

Red Bull объявила график работы пилотов на тестах в Бахрейне

Red Bull объявила график работы пилотов на тестах в Бахрейне

Формула 1
Мартовские тесты в Бахрейне

Red Bull объявила график работы пилотов на тестах в Бахрейне Red Bull объявила график работы пилотов на тестах в Бахрейне

Фото дня: Риккардо открыл сотрудничество Red Bull c Ford

Фото дня: Риккардо открыл сотрудничество Red Bull c Ford

Формула 1

Фото дня: Риккардо открыл сотрудничество Red Bull c Ford Фото дня: Риккардо открыл сотрудничество Red Bull c Ford

Самое важное:

Моторы Red Bull в сезоне-2023 вновь будут носить имя Honda

Моторы Red Bull в сезоне-2023 вновь будут носить имя Honda

Формула 1

Моторы Red Bull в сезоне-2023 вновь будут носить имя Honda Моторы Red Bull в сезоне-2023 вновь будут носить имя Honda

Мнение: что стало самым важным в презентациях команд Ф1 2023 года

Мнение: что стало самым важным в презентациях команд Ф1 2023 года

Формула 1

Мнение: что стало самым важным в презентациях команд Ф1 2023 года Мнение: что стало самым важным в презентациях команд Ф1 2023 года

Совсем скоро стартуют предсезонные тесты Формулы 1. Вот что о них важно знать

Совсем скоро стартуют предсезонные тесты Формулы 1. Вот что о них важно знать

Формула 1

Совсем скоро стартуют предсезонные тесты Формулы 1. Вот что о них важно знать Совсем скоро стартуют предсезонные тесты Формулы 1. Вот что о них важно знать

Стролл попал в аварию на велосипеде и пропустит предсезонные тесты Ф1

Стролл попал в аварию на велосипеде и пропустит предсезонные тесты Ф1

Формула 1

Стролл попал в аварию на велосипеде и пропустит предсезонные тесты Ф1 Стролл попал в аварию на велосипеде и пропустит предсезонные тесты Ф1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.