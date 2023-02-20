Эксперт: Red Bull растеряла популярность у британских болельщиков

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Хотя команда Red Bull Racing и выступает в Формуле 1 под австрийским флагом, она с момента создания базируется в Британии, а все ее ключевые сотрудники, включая руководителя Кристиана Хорнера и главу технического штаба Эдриана Ньюи, являются подданными Соединенного королевства.

Однако, как рассказал бывший гонщик Ф1 и эксперт Sky Sports Карун Чандок, то обстоятельство, что лидер RBR Макс Ферстаппен является главным соперником Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла, привело к падению популярности «Быков» у местных болельщиков.

«Это даже забавно, – отметил индиец в подкасте Autosport. – Я говорил с людьми из Red Bull, и они сами признают, что хоть и выиграли титул [среди пилотов] в двух последних сезонах, но тем самым настроили против себя многих британских болельщиков.

Думаю, тому есть несколько причин. Во-первых, ни один из их гонщиков не представляет Британию, а во-вторых, люди чувствуют, что Red Bull противостоит Льюису.

За Mercedes сейчас выступают сразу два британца. А в Формуле 1 есть старая истина: если не считать Ferrari, болельщики всегда поддерживают гонщиков, а не команду.

И я вижу, что популярность Red Bull в стране совсем не столь высока, как прежде».

Чандок добавил, что после неоднозначного финала 2021 года, когда Ферстаппен переиграл Хэмилтона во многом из-за судейской ошибки, команда из Милтон-Кинса тоже вела себя не лучшим образом.

«Они могли бы сказать, что Льюис сделал все возможное, отлично сражался, и очень жаль, что в итоге не смог победить, – объяснил Карун. – Думаю, если бы в той ситуации они поточнее выбирали слова, волна негатива в их адрес была бы куда меньше».

В великобритании базируются семь из десяти нынешних команд Формулы 1, хотя Alpine, Mercedes, Red Bull и Haas выступают в чемпионате под флагами других стран.