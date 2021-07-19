Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Наш рейтинг: Toyota держит оборону, Skoda бьет рекорды Следующая / Анализ: почему Хэмилтон получил справедливый штраф в Британии
Формула 1 / Гран При Великобритании Новость

Эксперт рассказал, что помогло Mercedes в борьбе с Red Bull

Автор:
, главный редактор

По мнению авторитетного журналиста, мелкие нюансы настройки болида Red Bull подставили Ферстаппена под атаку со стороны Хэмилтона

Эксперт рассказал, что помогло Mercedes в борьбе с Red Bull

Столкновение Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона на первом круге Гран При Великобритании в воскресенье вечером стало главной темой для обсуждения. При этом, по большому счету, остался за скобками тот факт, что в отдельные моменты уик-энда лидер Mercedes выглядел сильнее своего соперника – на контрасте с двумя гонками в Австрии, где чемпионская команда ничего не смогла противопоставить Red Bull.

Читайте также:

О нюансах, которые помогли Хэмилтону в пятницу опередить Ферстаппена в квалификации, а в воскресенье – несколько раз атаковать голландца по ходу первого круга, читателям сайта The Race рассказал журналист Марк Хьюз.

«Если Red Bull был быстрее – как получилось, что Хэмилтон оказался на 0,075 с быстрее Ферстаппена? Один из сотрудников Red Bull сказал мне, что ответ можно получить на основании того, когда и при какой погоде проходил тот или иной заезд.

В третьем сегменте квалификации температура покрытия составляла 37 градусов. Во время спринта – 49 градусов. Во время гонки – 46-48 градусов. Похоже, что при падении температуры асфальта ниже 40 градусов, температура шин на болидах Red Bull падала ниже границы оптимального диапазона».

Но почему же тогда в начале гонки Хэмилтон получил возможность так активно прессинговать Ферстаппена? По мнению Хьюза, это связано с нюансами настроек Red Bull – как подвески, так и силовой установки.

«Поскольку важной задачей было избежать пузырения на внутренней стороне правой передней шины, возможно, инженеры Red Bull немного уменьшили развал передних колес. А это должно было привести к определенным проблемам с прогревом шин в условиях, когда температура асфальта была недостаточно высока».

По словам Хьюза, причиной пузырения в соответствующей зоне является тот факт, что правая шина часто является разгруженной – и в то время как левая покрышка работает оптимальная, правая, не прекращая вращаться, слегка скользит. Это и приводит к пузырению – причем негативный эффект проявляется тем сильнее, чем более экстремальны настройки развала.

«На заднем крыле также появился закрылок Герни – чтобы задние шины цеплялись чуть лучше и теряли ресурс помедленнее, – продолжает Хьюз. – В результате Ферстаппен по-прежнему был одним из самых быстрых, если оценивать время, за которое он проезжал всю прямую целиком – но в точке замера скорости [она не совпадает с точкой, где скорость достигает максимума] он при этом мог быть чуть ли не самым медленным.

К тому же, в начале гонки на выходе из поворота Вудкот силовая установка Honda не выдала своего максимума – мотор-генератор MGU-K с целью поберечь шины был настроен так, чтобы работать не на полную мощность.

Судя по всему, инженеры Mercedes по ходу уик-энда заметили этот нюанс поведения болида Red Bull – и на этом основании приняли решение сделать ключевую ставку на первый круг. Хэмилтон был готов к тому, что в определенный момент его соперник не будет разгоняться в полную силу – и это дало ему дополнительное преимущество на разгоне в сторону поворота Копс [где и произошло столкновение]».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Наш рейтинг: Toyota держит оборону, Skoda бьет рекорды

Предыдущая новость

Наш рейтинг: Toyota держит оборону, Skoda бьет рекорды

Следующая новость

Анализ: почему Хэмилтон получил справедливый штраф в Британии

Анализ: почему Хэмилтон получил справедливый штраф в Британии
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Почему Хэмилтона не наказали сильнее: объяснение FIA

4 ч
2
Формула 1

Лучший обгон за три года и вынос Шумахера. Мазепин в Британии

7 ч
3
Формула 1

Анализ: почему Хэмилтон получил справедливый штраф в Британии

1 ч
4
Формула 1

Вольф пообещал найти Боттасу место не в Mercedes

58 мин
5
Формула 1

Mercedes: Хэмилтон сошел бы, если бы не красный флаг

4 ч
Самое важное:
Вольф пообещал найти Боттасу место не в Mercedes
Формула 1

Вольф пообещал найти Боттасу место не в Mercedes

58мин
Анализ: почему Хэмилтон получил справедливый штраф в Британии
Формула 1

Анализ: почему Хэмилтон получил справедливый штраф в Британии

1 ч
Эксперт рассказал, что помогло Mercedes в борьбе с Red Bull
Формула 1

Эксперт рассказал, что помогло Mercedes в борьбе с Red Bull

2 ч
Наш рейтинг: Toyota держит оборону, Skoda бьет рекорды
Формула 1

Наш рейтинг: Toyota держит оборону, Skoda бьет рекорды

3 ч
Mercedes: Хэмилтон сошел бы, если бы не красный флаг
Формула 1

Mercedes: Хэмилтон сошел бы, если бы не красный флаг

4 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Кирилл Качнов Больше от
Кирилл Качнов
Извинений не будет: ответы Вольфа и Хэмилтона на упреки Red Bull Гран При Великобритании
Формула 1

Извинений не будет: ответы Вольфа и Хэмилтона на упреки Red Bull

Лукьянюк выиграл ралли, перевернув машину перед финишем! Ралли Эстония
WRC

Лукьянюк выиграл ралли, перевернув машину перед финишем!

Много букв: полный набор обвинений Red Bull в адрес Хэмилтона Гран При Великобритании
Формула 1

Много букв: полный набор обвинений Red Bull в адрес Хэмилтона

Льюис Хэмилтон Больше от
Льюис Хэмилтон
Анализ: почему Хэмилтон получил справедливый штраф в Британии Гран При Великобритании
Формула 1

Анализ: почему Хэмилтон получил справедливый штраф в Британии

Mercedes: Хэмилтон сошел бы, если бы не красный флаг Гран При Великобритании
Формула 1

Mercedes: Хэмилтон сошел бы, если бы не красный флаг

Почему Хэмилтона не наказали сильнее: объяснение FIA Гран При Великобритании
Формула 1

Почему Хэмилтона не наказали сильнее: объяснение FIA

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Ферстаппен: Хэмилтон повел себя неспортивно и некорректно Гран При Великобритании
Формула 1

Ферстаппен: Хэмилтон повел себя неспортивно и некорректно

Red Bull пригрозил опротестовать штраф Хэмилтона Гран При Великобритании
Формула 1

Red Bull пригрозил опротестовать штраф Хэмилтона

Видео: авария Хэмилтона и Ферстаппена на 1-м круге гонки Гран При Великобритании
Формула 1

Видео: авария Хэмилтона и Ферстаппена на 1-м круге гонки

Самое читаемое Сегодня

Почему Хэмилтона не наказали сильнее: объяснение FIA
Формула 1 Формула 1

Почему Хэмилтона не наказали сильнее: объяснение FIA

Лучший обгон за три года и вынос Шумахера. Мазепин в Британии
Формула 1 Формула 1

Лучший обгон за три года и вынос Шумахера. Мазепин в Британии

Анализ: почему Хэмилтон получил справедливый штраф в Британии
Формула 1 Формула 1

Анализ: почему Хэмилтон получил справедливый штраф в Британии

Вольф пообещал найти Боттасу место не в Mercedes
Формула 1 Формула 1

Вольф пообещал найти Боттасу место не в Mercedes

Mercedes: Хэмилтон сошел бы, если бы не красный флаг
Формула 1 Формула 1

Mercedes: Хэмилтон сошел бы, если бы не красный флаг

Извинений не будет: ответы Вольфа и Хэмилтона на упреки Red Bull
Формула 1 Формула 1

Извинений не будет: ответы Вольфа и Хэмилтона на упреки Red Bull

Эксперт рассказал, что помогло Mercedes в борьбе с Red Bull
Формула 1 Формула 1

Эксперт рассказал, что помогло Mercedes в борьбе с Red Bull

Баттон обратил внимание на ошибку Хэмилтона перед аварией
Формула 1 Формула 1

Баттон обратил внимание на ошибку Хэмилтона перед аварией

Самое важное:

Вольф пообещал найти Боттасу место не в Mercedes
Формула 1 Формула 1

Вольф пообещал найти Боттасу место не в Mercedes

Анализ: почему Хэмилтон получил справедливый штраф в Британии
Формула 1 Формула 1

Анализ: почему Хэмилтон получил справедливый штраф в Британии

Эксперт рассказал, что помогло Mercedes в борьбе с Red Bull
Формула 1 Формула 1

Эксперт рассказал, что помогло Mercedes в борьбе с Red Bull

Наш рейтинг: Toyota держит оборону, Skoda бьет рекорды
Формула 1 Формула 1

Наш рейтинг: Toyota держит оборону, Skoda бьет рекорды

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.