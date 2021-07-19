Эксперт рассказал, что помогло Mercedes в борьбе с Red Bull

Столкновение Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона на первом круге Гран При Великобритании в воскресенье вечером стало главной темой для обсуждения. При этом, по большому счету, остался за скобками тот факт, что в отдельные моменты уик-энда лидер Mercedes выглядел сильнее своего соперника – на контрасте с двумя гонками в Австрии, где чемпионская команда ничего не смогла противопоставить Red Bull.

О нюансах, которые помогли Хэмилтону в пятницу опередить Ферстаппена в квалификации, а в воскресенье – несколько раз атаковать голландца по ходу первого круга, читателям сайта The Race рассказал журналист Марк Хьюз.

«Если Red Bull был быстрее – как получилось, что Хэмилтон оказался на 0,075 с быстрее Ферстаппена? Один из сотрудников Red Bull сказал мне, что ответ можно получить на основании того, когда и при какой погоде проходил тот или иной заезд.

В третьем сегменте квалификации температура покрытия составляла 37 градусов. Во время спринта – 49 градусов. Во время гонки – 46-48 градусов. Похоже, что при падении температуры асфальта ниже 40 градусов, температура шин на болидах Red Bull падала ниже границы оптимального диапазона».

Но почему же тогда в начале гонки Хэмилтон получил возможность так активно прессинговать Ферстаппена? По мнению Хьюза, это связано с нюансами настроек Red Bull – как подвески, так и силовой установки.

«Поскольку важной задачей было избежать пузырения на внутренней стороне правой передней шины, возможно, инженеры Red Bull немного уменьшили развал передних колес. А это должно было привести к определенным проблемам с прогревом шин в условиях, когда температура асфальта была недостаточно высока».

По словам Хьюза, причиной пузырения в соответствующей зоне является тот факт, что правая шина часто является разгруженной – и в то время как левая покрышка работает оптимальная, правая, не прекращая вращаться, слегка скользит. Это и приводит к пузырению – причем негативный эффект проявляется тем сильнее, чем более экстремальны настройки развала.

«На заднем крыле также появился закрылок Герни – чтобы задние шины цеплялись чуть лучше и теряли ресурс помедленнее, – продолжает Хьюз. – В результате Ферстаппен по-прежнему был одним из самых быстрых, если оценивать время, за которое он проезжал всю прямую целиком – но в точке замера скорости [она не совпадает с точкой, где скорость достигает максимума] он при этом мог быть чуть ли не самым медленным.

К тому же, в начале гонки на выходе из поворота Вудкот силовая установка Honda не выдала своего максимума – мотор-генератор MGU-K с целью поберечь шины был настроен так, чтобы работать не на полную мощность.

Судя по всему, инженеры Mercedes по ходу уик-энда заметили этот нюанс поведения болида Red Bull – и на этом основании приняли решение сделать ключевую ставку на первый круг. Хэмилтон был готов к тому, что в определенный момент его соперник не будет разгоняться в полную силу – и это дало ему дополнительное преимущество на разгоне в сторону поворота Копс [где и произошло столкновение]».