Эксперт: Расселл умеет ездить на плохой машине, а Хэм – нет

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В 2022 году Mercedes, как и все команды, представил совершенно новый болид Формулы 1. Но, в отличие от Red Bull и Ferrari, машина Mercedes оказалась недостаточно хороша для побед.

С такой ситуацией, на первый взгляд, лучше должен был справиться обладающий колоссальным опытом Льюис Хэмилтон. Однако результаты воскресной гонки в Имоле и положение в общем зачете говорит о том, что сейчас внутри команды сильнее молодой напарник Льюиса, дебютант Mercedes Джордж Расселл.

Бывший конструктор ряда команд Формулы 1, а ныне автор издания The Race Гэри Андерсон делится своими соображениями о том, как такое возможно.

«Четвертое место для Джорджа Расселла – это вполне неплохой результат в нынешних условиях, но 13-е место для Льюиса Хэмилтона неприемлемо, – пишет Андерсон. – Да, у машины много проблем, но Расселл же как-то же выжимает из нее результат?

Я думаю, что три года, что он провел в Williams, научили его справляться с плохой ситуацией и выжимать максимум из несовершенной техники. И я не уверен, что Хэмилтон знает, как с этим справляться.

После гонки Льюис в ответ на вопрос о том, ждет ли он Гран При Майами, чтобы отыграться, заявил: «Да особо не жду». И это объяснимо, так как я не понимаю, на что можно рассчитывать в гонке через пару недель, если в Имоле ты не мог справиться с «паровозиком из машин с DRS» в борьбе за 12-е место».