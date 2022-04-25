Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Что почувствовал Ферстаппен, когда обогнал Хэма на круг? Следующая / В Mercedes подтвердили версию о глобальной проблеме своих машин
Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи Новости

Эксперт: Расселл умеет ездить на плохой машине, а Хэм – нет

По мнению Гэри Андресона, три года в Williams явно помогли Джорджу Расселлу подготовиться к проблемам с новым болидом Mercedes

Автор:
, Редактор
Эксперт: Расселл умеет ездить на плохой машине, а Хэм – нет
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В 2022 году Mercedes, как и все команды, представил совершенно новый болид Формулы 1. Но, в отличие от Red Bull и Ferrari, машина Mercedes оказалась недостаточно хороша для побед.

С такой ситуацией, на первый взгляд, лучше должен был справиться обладающий колоссальным опытом Льюис Хэмилтон. Однако результаты воскресной гонки в Имоле и положение в общем зачете говорит о том, что сейчас внутри команды сильнее молодой напарник Льюиса, дебютант Mercedes Джордж Расселл.

Бывший конструктор ряда команд Формулы 1, а ныне автор издания The Race Гэри Андерсон делится своими соображениями о том, как такое возможно.

«Четвертое место для Джорджа Расселла – это вполне неплохой результат в нынешних условиях, но 13-е место для Льюиса Хэмилтона неприемлемо, – пишет Андерсон. – Да, у машины много проблем, но Расселл же как-то же выжимает из нее результат?

Я думаю, что три года, что он провел в Williams, научили его справляться с плохой ситуацией и выжимать максимум из несовершенной техники. И я не уверен, что Хэмилтон знает, как с этим справляться.

После гонки Льюис в ответ на вопрос о том, ждет ли он Гран При Майами, чтобы отыграться, заявил: «Да особо не жду». И это объяснимо, так как я не понимаю, на что можно рассчитывать в гонке через пару недель, если в Имоле ты не мог справиться с «паровозиком из машин с DRS» в борьбе за 12-е место».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Что почувствовал Ферстаппен, когда обогнал Хэма на круг?
Предыдущая новость

Что почувствовал Ферстаппен, когда обогнал Хэма на круг?
Следующая новость

В Mercedes подтвердили версию о глобальной проблеме своих машин

В Mercedes подтвердили версию о глобальной проблеме своих машин
Больше от
Сергей Иванов
Формула Е представила новую, легкую и мощную машину Показ машины Формулы Е Третьего поколения
Формула E

Формула Е представила новую, легкую и мощную машину

Hyundai выставит на Ралли Италия двукратного победителя этого этапа Ралли Италия
WRC

Hyundai выставит на Ралли Италия двукратного победителя этого этапа

Расселл: Льюис разучился ездить на машинах вроде Williams
Формула 1

Расселл: Льюис разучился ездить на машинах вроде Williams

Mercedes Больше от
Mercedes
Росберг предсказал проблемы Mercedes и в 2023 году
Формула 1

Росберг предсказал проблемы Mercedes и в 2023 году

В Mercedes привезут в Майами серьезные обновления болидов
Формула 1

В Mercedes привезут в Майами серьезные обновления болидов

«На Мальдивах я умру». Вольф отказался уходить из Ф1
Формула 1

«На Мальдивах я умру». Вольф отказался уходить из Ф1

Самое важное:

Расселл: Льюис разучился ездить на машинах вроде Williams
Формула 1 Формула 1

Расселл: Льюис разучился ездить на машинах вроде Williams

Ди Каприо стал бизнес-партнером Хэмилтона
Формула 1 Формула 1

Ди Каприо стал бизнес-партнером Хэмилтона

Хэмилтон ответил Марко: Не вам решать, когда я уйду
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон ответил Марко: Не вам решать, когда я уйду

Росберг предсказал проблемы Mercedes и в 2023 году
Формула 1 Формула 1

Росберг предсказал проблемы Mercedes и в 2023 году

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.