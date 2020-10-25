Эксперт: проблемы Haas могут возникнуть и у Ferrari

Гонщики Haas квалифицировались в Португалии на 18-ом и 19-ом местах, опередив только Николя Латифи на Williams. После заездов Ромен Грожан назвал свой болид худшим на трассе и посетовал на необычную проблему с подвеской.

По словам француза, у машины сильно «играет» дорожный просвет в задней части – это делает нестабильным уровень аэродинамических нагрузок, что плохо сказывается на управляемости. Говоря грубо, при прочих равных в один момент колеса нормально цепляются за асфальт, а в другой – не цепляются вообще. Грожан отметил, что в команде связывают проблему с перегревом подвески, но не знают, как это можно исправить.

Бывший главный конструктор нескольких команд Формулы 1, а ныне технический эксперт Гэри Андерсон в статье издания The Race объяснил возможную причину изменения клиренса и предостерег, что проблема может возникнуть и у Ferrari.

Андерсон считает, что источник проблемы – перегрев гидравлического элемента, который играет роль пружины в задней подвеске. «Если бы дело было в перегреве амортизаторов, ситуацию несложно было бы исправить с помощью дополнительных воздухозаборников или воздуховодов. А вот гидравлический элемент, о котором идет речь, расположен где-то в районе стыка двигателя и коробки передач. Там температуры весьма высоки.

Сейчас тенденция делать элементы подвески как можно более компактными – но чем меньше деталь, тем сильнее на нее и ее работу влияет изменение температуры. И поэтому большой диапазон изменения дорожного просвета уже не выглядит чем-то нереальным. И кстати, поскольку Haas использует силовой агрегат и заднюю подвеску Ferrari – не удивлюсь, если проблемы Скудерии тоже как-то связаны с этим неприятным эффектом».