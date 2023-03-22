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Эксперт предсказал обострение ситуации внутри Red Bull

По мнению бывшего пилота Ф1 Роберта Дорнбоса, обстоятельства гонки в Джидде неизбежно повлекут за собой определенные последствия для Макса Ферстаппена, Серхио Переса и их команд

Лауренс Стаде
Автор:
Соавтор:
Леони Ауде Элферинк
, Видеоредактор, Нидерланды
Эксперт предсказал обострение ситуации внутри Red Bull
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Red Bull Racing начала сезон с двух дублей. Но если в Бахрейне главным героем воскресенья стал Макс Ферстаппен, то на саудовском этапе чемпион стоял только на второй ступеньке подиума. Он отлично пробился наверх с 15-го места решетки, но не успел вступить в борьбу со своим напарником Серхио Пересом. 

Однако в концовке гонки, когда ее исход уже не вызывал сомнений, Макс показал лучшее время круга, чем гарантировал себе лидерство в чемпионате и вызвал недовольство партнера по команде – тот полагал, что положение уже зафиксировано, и в Red Bull против рискованной погони за секундами.  

Рассуждая об этом, бывший пилот команды из Милтон-Кинса Роберт Дорнбос рассказал в интервью нашим коллегам из голландской редакции Motorsport.com: «Такие события совершенно точно не пойдут им на пользу. Нет ничего хорошего, когда кто-то нарушает командную установку. 

С другой стороны, атлеты высокого уровня всегда эгоистичны. Разумеется, они всегда действуют в интересах команды и не станут выбивать своего напарника с трассы, но неизменно попробуют получить собственную выгоду. 

Макс был совершенно уверен в своих возможностях, что и продемонстрировал этим лучшим кругом. Перес же слишком внимательно слушал команду, делал, что ему было сказано и не хотел рисковать победой.

В этом и состоит разница между чемпионом мира и просто хорошим пилотом Гран При».

Нынешнее обострение стало уже вторым в Red Bull за короткий срок – прошлой осенью в Бразилии Макс отказался пропустить Серхио, чем по сути лишил того возможности завоевать вице-чемпионское звание. Ферстаппен тогда не объяснил причину, но в паддоке сложилось мнение, что так он поквитался с напарником за испорченную квалификацию в Монако. 

«Разумеется, после того Монако утекло уже много воды, – сказал Дорнбос. – Но Перес сам намекал, что подстроил ту аварию. Это едва ли понравилось Максу, его отцу и гоночной бригаде. После такого ты оказываешься в черном списке. 

Понятно, что каждый гонщик стремится обогнать товарища по команде. И я не могу назвать их [Переса с Ферстаппеном] друзьями Но все равно, такие эпизоды совсем не помогают. Макс уже поступил так в Бразилии, и больше всего это не понравилось самой команде. Они должны чуть лучше контролировать своих гонщиков. Вот только в случае с Максом такое едва ли возможно».

Эксперт отметил, что Ферстаппен дерко оказывается на трассе рядом с партнером по команде, потому каждый такой случай оказывается в центре внимания: «У Макса едва ли не максимальный процент конвертации поулов в победы. Если уик-энд обходится для него без накладок, если он проводит пятницу и субботу в свою силу, ни о какой борьбе с Пересом обычно не возникает и речи. Такое случается, только если что-то помешает ему. А по чистой скорости мексиканец не представляет для него угрозы».

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