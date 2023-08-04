Эксперт предсказал, кто из нынешних пилотов скоро покинет Ф1
По мнению комментатора Sky Дэвида Крофта, Лэнсу Строллу будет сложно сохранить место в пелотоне, если тот продолжит выступать на нынешнем уровне
Три-четыре года назад, выступая на розовой машине Racing Point, Лэнс Стролл производил очень приятное впечатление, сильно проводя гонки и порой поднимаясь на подиум – особенно хорош канадец был во второй половине 2020 года.
Однако после того, как команда его отца Лоренса сменила имя на Aston Martin, а напарниками Стролла-младшего стали чемпионы мира Себастьян Феттель и Фернандо Алонсо, тот явно стал смотреться на их фоне не столь уверенно. Особенно это заметно в нынешнем чемпионате в сравнении с неутомимым испанцем.
Если Алонсо заработал с первой половине сезона шесть призовых кубков и 149 очков, то Лэнс ни разу не финишировал выше четвертого места и набрал лишь 47 баллов.
Это навело комментатора Sky Дэвида Крофта на мысль о том, что канадцу недолго осталось выступать в Ф1.
В программе, подводящей итоги первой половины чемпионата-2023, британец отметил: «Если говорить про Aston Martin, то мне бы хотелось видеть Лэнса Стролла в той же форме, какая была у него в Бахрейне (там гонщик финишировал четвертым в десяти секундах за Алонсо, – прим.ред.). С тех пор с ним произошли не самые лучшие изменения.
Или Лэнс утратил былую страсть, или случилось что-то еще, но у него больше нет той мотивации, которую мы видели на старте сезона.
Похоже, уже не за горами то время, когда его место в пелотоне будут объяснять исключительно тем, что команда принадлежит его отцу.
Вспомните – мы никогда не слышали ни о каких контрактах Лэнса, ни о каких возможных вариантах продолжения его карьеры где-то еще.
Складывается ощущение, что года через полтора Стролл проведет свою последнюю гонку в Формуле 1 и займется чем-нибудь еще».
Лэнс Стролл, Aston Martin F1 Team
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
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