Эксперт: После 2013-го Феттель никогда уже не был прежним

Выступая за Red Bull, Себастьян Феттель выиграл в Формуле 1 четыре титула подряд с 2010 по 2013 год – его преимущество было столь значительным, что даже вызвыало недовольство некоторых болельщиков, которые встречали свистом выход немецкого пилота на подиум.

Однако после этого в чемпионате стала использоваться гибридные моторы, а шасси стали совсем другими – более крупными и тяжелыми.

Феттель, стилю которого такие изменения совсем не подошли, утратил былое преимущество.

Недавно в эфире Sky Sports эксперты канала делились мнением о лидерах современной Формулы 1.

«В нашем спорте всегда сложно оценивать силу гонщиков, так как она зависит от той техники, на которой они выступают, – объяснил в экс-пилот Ф1 Энтони Дэвидсон. – Если говорить именно о пилотских качествах, то в пятерку лучших я бы сразу включил Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона. Также надо добавить Шарля Леклера, он один из сильнейших.

Кроме того, следует упомянуть Карлоса Сайнса и Ландо Норриса. Вот такая пятерка».

Говоря о том, почему он не включил Феттеля, который по числу побед в Гран При за карьеру занимает третье место в истории, уступая лишь Хэмилтону и Михаэлю Шумахеру, Дэвидсон объяснил: «Прошедший сезон состоял для него из взлетов и падений. Какие-то трассы подходили ему лучше других. Но если говорить в целом, то я видел в паддоке тех, кто пребывает в куда большей гармонии с самим собой. А это обычно приводит к более успешным выступлениям.

Может, новая машина лучше подойдет Феттелю и его стилю. И меня есть ощущение, что крупные и тяжелые машины, которые появились в 2014-м, словно выбили его из колеи. Я считаю, что он так никогда и не стал прежним.

Да, в какой-то момент, выступая за Ferrari, он демонстрировал хороший темп, но я отчетливо видел разницу в подходе к управлению по сравнению с теми фантастическими днями в Red Bull.

Мне кажется, более легкие и верткие машины прежних лет куда больше соответствовали его стилю. Потому я в сомнениях по поводу того, как Себ проявит себя за рулем машин нового поколения».

С 2022 года минимальный вес автомобиля без учета топлива вырастет с 752 до 795 кг.

«Да, они вновь станут тяжелее, но теперь будут совсем иначе генерировать прижимную силу из-за граунд-эффекта, – отметил Дэвидсон. – Посмотрим, что получится у Себа. В прошлом году мои ожидания в отношении него полностью оправдались. И в этот раз ему прежде всего нужно выступать стабильнее».