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Формула 1 Новости

Эксперт: Pirelli помогла Mercedes своими новыми шинами

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В борьбе за надежность шинники случайно вмешались в титульную схватку

Эксперт: Pirelli помогла Mercedes своими новыми шинами

После проблем с шинами на Гран При Азербайджана Pirelli предоставила командам Формулы 1 более жесткие покрышки для задних колес. Ожидалось, что они лишь решат проблемы с надежностью резины. Но по словам журналиста и бывшего сотрудника Williams Питера Уиндзора, новые шины повлияли на расклад сил в чемпионате, лишив Red Bull преимущества над Mercedes.

«Red Bull пять лет методом проб и ошибок разрабатывала форму заднего диффузора и жесткость подвески, чтобы добиться желаемого [аэродинамического] эффекта, – объяснил Уиндзор на своем канале в YouTube. – А Mercedes не вкладывала в задний диффузор столько сил, их это не беспокоило. Так что когда Pirelli сделала шины пожестче, это помогло Mercedes – они внезапно получили «стену» вокруг диффузора. Red Bull же это не помогло, ведь они и так добились того же.

Pirelli хотела шины пожестче, чтобы избежать их взрывов. А в итоге сделала так, что Mercedes стало легче вернуться на высший уровень. 

Фанаты Red Bull, вероятно, сочтут такой ход нечестным. Но в Pirelli ответят, что у них была иная мотивация, а такие последствия – не их проблема».

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