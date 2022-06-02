Эксперт: Перес остался для Red Bull вторым пилотом

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Перес превзошел своего напарника, действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена, сначала по итогам квалификации в Монте-Карло, а затем и в гонке. Грамотные тактические действия позволили пилоту, стартовав третьим, переиграть соперников из Ferrari и впервые в сезоне одержать победу.

В результате Серхио оказался всего в 15 очках от партнера по команде в общем зачете, Макс признал мексиканца соперником в споре за титул, а Red Bull продлила с ним контракт.

Однако не все согласились с тем, что теперь два пилота «быков» будут сражаться в каждой гонке, а ставшая привычной с 2021 года работа команды и Переса в интересах Ферстаппена останется в прошлом.

В частности, именно такую точку зрения в подкасте для газеты De Telegraaf высказал участник 46 Гран При за Minardi и Spyker Кристиан Альберс.

«Причина, почему команда провела пит-стоп Переса раньше, вполне понятно, – объяснил голландец. – Он остается для них вторым пилотом.

Red Bull работает на Ферстаппена, ведь он лидер сезона. Это прямо следует из их действий.

Они спросили себя: "Кто из наших парней в состоянии побить Ferrari? Чьим результатом мы можем рискнуть?". И, подумав, выбрали для рискованной тактики Переса. Это простое соображение все объясняет.

Серхио Перес, Red Bull Racing, победитель гонки, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, третье место Фото: Red Bull Content Pool

Дело в том, что старт с первого ряда в каком-то смысле стал для Ferrari проблемой. Это позволило Red Bull вести тактические игры, не боясь проиграть. Они могли пробовать, могли рисковать. И в самой Red Bull, как мне кажется, это понимали очень отчетливо.

В итоге вышло так, что удача оказалась на стороне Переса. Но я буду невероятно удивлен, если он сможет претендовать на титул».

В то же время, Альберс похвалил Серхио за сильный уик-энд: «Перес сохранил голову холодной и смог извлечь из этого преимущество. Он никогда не проявляет излишнюю агрессию, а в Монако именно это позволяет ехать быстро. Он весь уик-энд провел в своем ритме и никому не позволил нарушить его.

А вот [более агрессивный] подход Ферстаппена в этот раз не сработал».