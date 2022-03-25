Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Хэмилтон: Не ждите в этот уик-энд больших отличий от Бахрейна Следующая / Alpine поменяла мотор на машине Алонсо
Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новости

Эксперт объяснил смысл слов Red Bull о причинах схода

Гэри Андерсон рассказал, где в топливной системе машины Формулы 1 может возникнуть вакуум и каковы на то причины

Автор:
, Редактор
Эксперт объяснил смысл слов Red Bull о причинах схода
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Сегодня команда Red Bull выпустила короткое заявление, в котором рассказала о причинах двойного схода своих пилотов на Гран При Бахрейна. Из этих слов следует, дело было в вакууме в топливной системе, который не давал топливному насосу забирать горючее для двигателя.

Мы предположили, что вакуум возник в топливном баке по причине неисправности системы его вентиляции. Эксперт по Формуле 1 Гэри Андерсон в своей статье для издания The Race высказал схожее предположение, но подробнее объяснил устройство баков современных болидов и пошел дальше в своих рассуждениях.

Внутри топливного бака располагается стандартизированный первичный насос, который забирает топливо из углубления объемом примерно два литра. В двух концах бака могут располагаться еще два углубления объемом по литру каждое для сбора горючего, которое расплескивается при ускорениях и торможениях. В них расположены дополнительные насосы, которые делает уже сама команда: они перекачивают топливо обратно в основное углубление.

А наверху бака расположено небольшое отверстие для воздуха. Оно нужно, чтобы лишний воздух выходил через него при доливе топлива, а при его расходе, напротив атмосферный воздух, проникал внутрь, дабы не возникало того самого вакуума.

Это отверстие перекрывается простым клапаном, который препятствует расплескиванию топлива. Как именно этот клапан устроен в Red Bull Андерсон не знает, но говорит, что будь он на месте главного конструктора Эдриана Ньюи, то расположил бы воздухозаборник перед клапаном в таком месте, чтобы набегающий поток воздуха создавал небольшое давление, которое этот клапан держало бы открытым. Это бы сняло нагрузку на насос, которому иначе пришлось бы самому создавать усилие для открытия клапана.

Напомним, что Андерсон сам многие годы работал конструктором в Формуле 1, в частности он был техническим директором команды Jordan.

До появления автомобиля безопасности незадолго до финиша гонки у Red Bull все работало в штатном режиме. Затем машины были вынуждены замедлиться, а значит их охлаждение ухудшилось. В этот момент топливо в баках также стало нагреваться. Чем меньше в баке топлива, тем сильнее оно нагревается и тем интенсивнее испаряется вплоть до начала кавитации (закипания), напоминает эксперт. Давление газа внутри опустевшего бака при этом растет.

Когда случился рестарт, охлаждение возобновилось, давление в баке должно было упасть, а клапан системы вентиляции должен был воспрепятствовать образованию вакуума. Это те самые жесткие условия, когда от системы регулирования давления в баке (то есть того самого клапана) требуется идеальная работа. В случае с Red Bull в Бахрейне так не случилось, отмечает эксперт, останавливаясь в своих рассуждениях на этом.

Читайте также:
Поделились
Хэмилтон: Не ждите в этот уик-энд больших отличий от Бахрейна
Предыдущая новость

Хэмилтон: Не ждите в этот уик-энд больших отличий от Бахрейна
Следующая новость

Alpine поменяла мотор на машине Алонсо

Alpine поменяла мотор на машине Алонсо
Больше от
Сергей Иванов
Другович взял поул Ф2 в Джидде, Сарджент разбил болид Джидда
Формула 2

Другович взял поул Ф2 в Джидде, Сарджент разбил болид

Норрис назвал главный недостаток McLaren Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Норрис назвал главный недостаток McLaren

Red Bull назвала причину сходов в Бахрейне. Но есть вопросы
Формула 1

Red Bull назвала причину сходов в Бахрейне. Но есть вопросы

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Еще один экс-пилот Ф1 раскритиковал Переса: Он просто исчезает Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Еще один экс-пилот Ф1 раскритиковал Переса: Он просто исчезает

Гасли получил новую силовую установку после пожара в Сахире Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Гасли получил новую силовую установку после пожара в Сахире

Ферстаппен: В сериале Netflix Норрис выставлен придурком Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Ферстаппен: В сериале Netflix Норрис выставлен придурком

Самое важное:

Формула 1 отложила вторую тренировку в Джидде из-за срочного брифинга
Формула 1 Формула 1

Формула 1 отложила вторую тренировку в Джидде из-за срочного брифинга

Еще один экс-пилот Ф1 раскритиковал Переса: Он просто исчезает
Формула 1 Формула 1

Еще один экс-пилот Ф1 раскритиковал Переса: Он просто исчезает

Гасли получил новую силовую установку после пожара в Сахире
Формула 1 Формула 1

Гасли получил новую силовую установку после пожара в Сахире

Взрыв в Джидде поставил под вопрос продолжение уик-энда Ф1
Формула 1 Формула 1

Взрыв в Джидде поставил под вопрос продолжение уик-энда Ф1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.