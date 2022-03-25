Эксперт объяснил смысл слов Red Bull о причинах схода

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Сегодня команда Red Bull выпустила короткое заявление, в котором рассказала о причинах двойного схода своих пилотов на Гран При Бахрейна. Из этих слов следует, дело было в вакууме в топливной системе, который не давал топливному насосу забирать горючее для двигателя.

Мы предположили, что вакуум возник в топливном баке по причине неисправности системы его вентиляции. Эксперт по Формуле 1 Гэри Андерсон в своей статье для издания The Race высказал схожее предположение, но подробнее объяснил устройство баков современных болидов и пошел дальше в своих рассуждениях.

Внутри топливного бака располагается стандартизированный первичный насос, который забирает топливо из углубления объемом примерно два литра. В двух концах бака могут располагаться еще два углубления объемом по литру каждое для сбора горючего, которое расплескивается при ускорениях и торможениях. В них расположены дополнительные насосы, которые делает уже сама команда: они перекачивают топливо обратно в основное углубление.

А наверху бака расположено небольшое отверстие для воздуха. Оно нужно, чтобы лишний воздух выходил через него при доливе топлива, а при его расходе, напротив атмосферный воздух, проникал внутрь, дабы не возникало того самого вакуума.

Это отверстие перекрывается простым клапаном, который препятствует расплескиванию топлива. Как именно этот клапан устроен в Red Bull Андерсон не знает, но говорит, что будь он на месте главного конструктора Эдриана Ньюи, то расположил бы воздухозаборник перед клапаном в таком месте, чтобы набегающий поток воздуха создавал небольшое давление, которое этот клапан держало бы открытым. Это бы сняло нагрузку на насос, которому иначе пришлось бы самому создавать усилие для открытия клапана.

Напомним, что Андерсон сам многие годы работал конструктором в Формуле 1, в частности он был техническим директором команды Jordan.

До появления автомобиля безопасности незадолго до финиша гонки у Red Bull все работало в штатном режиме. Затем машины были вынуждены замедлиться, а значит их охлаждение ухудшилось. В этот момент топливо в баках также стало нагреваться. Чем меньше в баке топлива, тем сильнее оно нагревается и тем интенсивнее испаряется вплоть до начала кавитации (закипания), напоминает эксперт. Давление газа внутри опустевшего бака при этом растет.

Когда случился рестарт, охлаждение возобновилось, давление в баке должно было упасть, а клапан системы вентиляции должен был воспрепятствовать образованию вакуума. Это те самые жесткие условия, когда от системы регулирования давления в баке (то есть того самого клапана) требуется идеальная работа. В случае с Red Bull в Бахрейне так не случилось, отмечает эксперт, останавливаясь в своих рассуждениях на этом.