После провального 2020 года Скудерия явно прибавила за зиму и в нынешнем чемпионате сражается с McLaren за звание третьей силы Формулы 1. После пяти гонок между командами всего два очка пользу британцев.

Недавний Гран При Монако стал для Ferrari самым сильным со старта сезона-21: Шарль Леклер выиграл квалификацию, а Карлос Сайнс финишировал вторым. Так высоко в протоколе гонщики из Маранелло не поднимались с первого этапа прошлого года.

По мнению экс-пилота Ф1 Марка Зурера, хорошая скорость SF21 в Монако объясняется конструктивными особенностями.

«Год назад у них были явные проблемы со скоростью на прямых, – объяснил швейцарец в интервью входящему в Motorsport Network сетевому изданию Formel1.de. – И дело не только в мощности мотора. Они по сути изменили аэродинамическую концепцию машины. А сейчас немного скорректировали ее, чтобы добавить скорости на прямых.

Они знают, что по мощности по-прежнему уступают Honda или Mercedes. Однако сейчас на прямых уже не отстают от соперников. А в поворотах им очень помогает подвеска. Я смотрел карды из Монако в замедленном воспроизведении. Из всех машин именно Ferrari лучше всех справляется с поребриками. У них самые меленькие вертикальные перемещения, и это здорово.

Очень неплохо все обстоит и у Alfa Romeo, так как у них задок от Ferrari. В результате удается обеспечить хорошее сцепление. Если машина подскакивает на поребрике, тебе сложнее разгоняться. А вот когда она стабильна, можно сразу давать полный газ. В Монако это обеспечивает колоссальное преимущество. Думаю, и в Баку это тоже поможет им».

Зурер добавил, что нынешняя форма Ferrari не дает оснований рассчитывать на серьезную борьбу с Mercedes и Red Bull, но Скудерии по силам обойти всех остальных соперников по итогам чемпионата.

«Думаю, третье место, на которое они нацеливаются, абсолютно реально, – отметил эксперт. – Да, серьезную конкуренцию им составит McLaren. Но Ferrari по силам взять верх в этой борьбе. И кстати, я очень сомневаюсь, что они полностью остановили работу над машиной 2021 года и больше не будут улучшать ее».

Ранее в Скудерии говорили, что уже направили 95% своих ресурсов на подготовку к новому регламенту, который вступит в силу с 2022 года.

Дополнительная информация: Кристиан Ниммерфолль