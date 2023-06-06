Эксперт объяснил, почему неверно оценивать силу Mercedes по Барселоне
По мнению Марка Уэббера, особенный асфальт испанской трассы сказался на расстановке сил в прошедший уик-энд
Прогресс Mercedes стал едва ли не главной темой Гран При Испании. Если «Большой шлем» Макса Ферстаппена никак не назвать неожиданностью – на трассе, где очень многое зависит от эффективности машины, голландец на RB19 был предсказуемо недостижим, – то двойных подиумов в исполнении пилотов Тото Вольфа поклонники Ф1 не видели в прошлогодней Бразилии.
Уверенное выступление Льюиса Хэмилтона с Джорджем Расселлом на обновленных W14 дало наблюдателям основания говорить, что их команда стала второй по силе в пелотоне и скоро сможет бросить вызов Red Bull.
Однако победитель восьми Гран При Марк Уэббер в интервью нашим коллегам из голландской редакции Motorsport.com объяснил, что спешить с выводами не стоит.
«Сейчас позади Red Bull позиции активно меняются с каждым новым этапом, – отметил австралиец. – И пока слишком рано называть Mercedes второй силой в пелотоне.
Мы увидели в их исполнении только одну 90-минутную гонку. Давайте хотя бы дождемся Канады, а еще лучше – Австрии и Британии, где совсем другие трассы. Выводы вообще лучше делать по итогам пяти-шести Гран При. Вспомните, как все мы восторгались формой Aston Martin в Бахрейне. Кажется, что это было уже десять лет назад».
Австралиец добавил, что Барселоне свою роль в результаты гонки внесли особенности асфальта.
«На самом деле, я не удивлен их выступлением, – объяснил Марк. – У них всегда был неплохой гоночный темп, а эта трасса очень серьезно нагружает шины [что помешало соперникам].
При этом, конечно, они большие молодцы и здорово поработали. Приятно было видеть старого-доброго Льюиса, которому вновь комфортно за рулем».
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
«Доминирование Макса становится проблемой для Формулы 1»
Говоря о постоянных победах Ферстаппена, экс-пилот Red Bull отметил, что такое доминирование не идет на пользу спорту.
«В этот раз все было предельно ясно, мы видели борьбу мальчишек с мужчиной, – сказал Уэббер. – Максу явно нравится его машина, он не ощущает никакого внутреннего прессинга. Видно, что он едет с запасом и атакует далеко не на пределе. В такой ситуации гораздо проще сохранять концентрацию.
На самом деле, это становится большой проблемой для спорта, ведь позади его Red Bull позиции постоянно меняются. А у Макса никакой конкуренции нет. Вся интрига сейчас только в том, за сколько именно гонок до финиша он оформит титул».
Другой экс-пилот Ф1 Дэвид Култхард добавил: «В этот уик-энд он заставил вспомнить о лучших выступлениях Шумахера, Сенны и Хэмилтона – и выглядел просто машиной за рулем».
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