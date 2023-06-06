Эксперт объяснил, почему неверно оценивать силу Mercedes по Барселоне

Прогресс Mercedes стал едва ли не главной темой Гран При Испании. Если «Большой шлем» Макса Ферстаппена никак не назвать неожиданностью – на трассе, где очень многое зависит от эффективности машины, голландец на RB19 был предсказуемо недостижим, – то двойных подиумов в исполнении пилотов Тото Вольфа поклонники Ф1 не видели в прошлогодней Бразилии.

Уверенное выступление Льюиса Хэмилтона с Джорджем Расселлом на обновленных W14 дало наблюдателям основания говорить, что их команда стала второй по силе в пелотоне и скоро сможет бросить вызов Red Bull.

Однако победитель восьми Гран При Марк Уэббер в интервью нашим коллегам из голландской редакции Motorsport.com объяснил, что спешить с выводами не стоит.

«Сейчас позади Red Bull позиции активно меняются с каждым новым этапом, – отметил австралиец. – И пока слишком рано называть Mercedes второй силой в пелотоне.

Мы увидели в их исполнении только одну 90-минутную гонку. Давайте хотя бы дождемся Канады, а еще лучше – Австрии и Британии, где совсем другие трассы. Выводы вообще лучше делать по итогам пяти-шести Гран При. Вспомните, как все мы восторгались формой Aston Martin в Бахрейне. Кажется, что это было уже десять лет назад».

Австралиец добавил, что Барселоне свою роль в результаты гонки внесли особенности асфальта.

«На самом деле, я не удивлен их выступлением, – объяснил Марк. – У них всегда был неплохой гоночный темп, а эта трасса очень серьезно нагружает шины [что помешало соперникам].

При этом, конечно, они большие молодцы и здорово поработали. Приятно было видеть старого-доброго Льюиса, которому вновь комфортно за рулем».

Макс Ферстаппен, Red Bull RB19 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

«Доминирование Макса становится проблемой для Формулы 1»

Говоря о постоянных победах Ферстаппена, экс-пилот Red Bull отметил, что такое доминирование не идет на пользу спорту.

«В этот раз все было предельно ясно, мы видели борьбу мальчишек с мужчиной, – сказал Уэббер. – Максу явно нравится его машина, он не ощущает никакого внутреннего прессинга. Видно, что он едет с запасом и атакует далеко не на пределе. В такой ситуации гораздо проще сохранять концентрацию.

На самом деле, это становится большой проблемой для спорта, ведь позади его Red Bull позиции постоянно меняются. А у Макса никакой конкуренции нет. Вся интрига сейчас только в том, за сколько именно гонок до финиша он оформит титул».

Другой экс-пилот Ф1 Дэвид Култхард добавил: «В этот уик-энд он заставил вспомнить о лучших выступлениях Шумахера, Сенны и Хэмилтона – и выглядел просто машиной за рулем».