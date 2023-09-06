Эксперт объяснил, почему этап в Сингапуре станет для Макса самым сложным в сезоне
Михаэль Шмидт из Auto, Motor und Sport поделился мыслями о том, что предстоящий Гран При даст преследователям лидера Ф1 наилучшие шансы прервать его победную серию
Макс Ферстаппен с начала мая финиширует в гонках только на первой позиции. н уже перекрыл множество рекордов Ф1 и снял все вопросы о том, кто именно станет в этом сезоне трехкратным чемпионом мира.
За рулем Red Bull RB19 голландец громит соперников на любых трассах и в любую погоду. При этом он выигрывает так, что нет ни малейших сомнений в закономерности такого результата.
Следующий этап Ф1 пройдет в середине сентября на городской трассе в Сингапуре. И хотя ее конфигурация станет более быстрой после проведенной реконструкции, сам Макс с осторожностью оценивал свои шансы на предстоящем Гран При.
Эту точку зрения поддержал ведущий обозреватель Формулы 1 немецкого журнала Auto, Motor und Sport Михаэль Шмидт.
«На этой трассе все повороты одного и того же типа, – объяснил он. – И все другие команды, которым обычно не удается нормально сбалансировать свои машины для разных условий, здесь имеют больше шансов лучше справиться с поиском оптимальных настроек.
Это значит, что гонка определенно может стать для Ферстаппена более сложной».
Шмидт добавил: «С другой стороны, если Red Bull и в этот раз сумеет выиграть, то в оставшихся Гран При сезона у других команд вообще не будет шансов прервать их победную серию. Надеяться останется разве что на отказ техники».
Год назад Макс стартовал на «Марине-Бэй» лишь восьмым из-за просчета Red Bull с количеством топлива в квалификации, и после богатой на происшествия гонки финишировал на седьмой позиции.
Что мировые СМИ написали о Гран При Италии
Что мировые СМИ написали о Гран При Италии Что мировые СМИ написали о Гран При Италии
Сайнс признался, что в начале гонки поверил в свою победу над Максом
Сайнс признался, что в начале гонки поверил в свою победу над Максом Сайнс признался, что в начале гонки поверил в свою победу над Максом
Вольфа не впечатлил рекорд Макса. Хилл его урезонил
Вольфа не впечатлил рекорд Макса. Хилл его урезонил Вольфа не впечатлил рекорд Макса. Хилл его урезонил
Почему Макс не погнался в Монце за лучшим кругом? Марко раскрыл причины
Почему Макс не погнался в Монце за лучшим кругом? Марко раскрыл причины Почему Макс не погнался в Монце за лучшим кругом? Марко раскрыл причины
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Италии
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Италии Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Италии
Сайнс объяснил, что позволит ему переиграть Ферстаппена в Монце
Сайнс объяснил, что позволит ему переиграть Ферстаппена в Монце Сайнс объяснил, что позволит ему переиграть Ферстаппена в Монце
Самое важное:
Эксперт объяснил, почему этап в Сингапуре станет для Макса самым сложным в сезоне
Эксперт объяснил, почему этап в Сингапуре станет для Макса самым сложным в сезоне Эксперт объяснил, почему этап в Сингапуре станет для Макса самым сложным в сезоне
Расселл увидел вину AlphaTauri в неудачах де Вриса
Расселл увидел вину AlphaTauri в неудачах де Вриса Расселл увидел вину AlphaTauri в неудачах де Вриса
Машины Ф1 за полтора года растеряли способность преследовать друг друга
Машины Ф1 за полтора года растеряли способность преследовать друг друга Машины Ф1 за полтора года растеряли способность преследовать друг друга
Марко: Мы уже договорились с Норрисом, но он передумал
Марко: Мы уже договорились с Норрисом, но он передумал Марко: Мы уже договорились с Норрисом, но он передумал
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.