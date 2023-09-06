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Эксперт объяснил, почему этап в Сингапуре станет для Макса самым сложным в сезоне

Михаэль Шмидт из Auto, Motor und Sport поделился мыслями о том, что предстоящий Гран При даст преследователям лидера Ф1 наилучшие шансы прервать его победную серию

Александр Кабановский
Автор:
Макс Ферстаппен, Red Bull RB18

Макс Ферстаппен с начала мая финиширует в гонках только на первой позиции. н уже перекрыл множество рекордов Ф1 и снял все вопросы о том, кто именно станет в этом сезоне трехкратным чемпионом мира. 

За рулем Red Bull RB19 голландец громит соперников на любых трассах и в любую погоду. При этом он выигрывает так, что нет ни малейших сомнений в закономерности такого результата. 

Следующий этап Ф1 пройдет в середине сентября на городской трассе в Сингапуре. И хотя ее конфигурация станет более быстрой после проведенной реконструкции, сам Макс с осторожностью оценивал свои шансы на предстоящем Гран При. 

Эту точку зрения поддержал ведущий обозреватель Формулы 1 немецкого журнала Auto, Motor und Sport Михаэль Шмидт. 

«На этой трассе все повороты одного и того же типа, – объяснил он. – И все другие команды, которым обычно не удается нормально сбалансировать свои машины для разных условий, здесь имеют больше шансов лучше справиться с поиском оптимальных настроек. 

Это значит, что гонка определенно может стать для Ферстаппена более сложной».

Шмидт добавил: «С другой стороны, если Red Bull и в этот раз сумеет выиграть, то в оставшихся Гран При сезона у других команд вообще не будет шансов прервать их победную серию. Надеяться останется разве что на отказ техники».  

Год назад Макс стартовал на «Марине-Бэй» лишь восьмым из-за просчета Red Bull с количеством топлива в квалификации, и после богатой на происшествия гонки финишировал на седьмой позиции.

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